Los aeropuertos de Sevilla y Málaga optan a una conexión directa con Japón para 2028

Las compañías aéreas de Japón quieren una ruta directa de conexión con Andalucía y el Gobierno andaluz, de viaje oficial al país nipón, les ha ofrecido los aeropuertos de Málaga y Sevilla para poner en marcha estos vuelos. Por el momento, han acordado poner en marcha "un grupo de trabajo" entre la Junta de Andalucía y la compañía All Nippon Airways (ANA) tras una reunión que han mantenido en Tokio el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y el vicepresidente mundial de operaciones de All Nippon Airways (ANA), Naohiro Terakawa, los vuelos no estarían operativos al menos hasta 2028, en una estrategia que ya han empezado a trabajar presentando Andalucía como un destino idóneo por su oferta cultural, turística y económica.

“All Nippon Airways es la primera compañía en número de aviones y capacidad de carga en Japón. Está, por tanto, muy alineada con nuestra visión de incorporar nuevos aeropuertos y vuelos directos con compañías que operan desde América y Asia-Pacífico”, ha expuesto el consejero Arturo Bernal. Hay que tener en cuenta que, según los datos de la Junta, en 2024, han llegado a Andalucía más de 156.000 japoneses a través de conexiones con aeropuertos europeos, lo que supone un crecimiento de casi un 30% respecto al año anterior. “Hablamos de un mercado muy interesante para Andalucía puesto que se trata de visitantes con una alta capacidad de gasto y que nos ayudan en nuestra estrategia de gestionar la estacionalidad. Por otro lado, son turistas que están muy interesados por nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra esencia”. La estancia media de los japoneses que visitan España se establece en casi seis días y un gasto medio por persona y día cercano a los 500 euros y están interesados en valores como el respeto por la tradición, la excelencia artesanal, la hospitalidad y la sofisticación estética. Además, el perfil del turista japonés coincide busca cultura, autenticidad, seguridad y hospitalidad, valorando el entorno, la historia, con un poder adquisitivo alto y con tendencia al viaje en grupo organizado y al uso de servicios completos (guías, receptivos, experiencias cerradas).

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, junto al vicepresidente ejecutivo internacional de ANA, Naohiro Terakawa. / E.P.

Las renovables

La primera jornada de trabajo de Juanma Moreno se ha centrado en la capital nipona. En Tokio ha visitado la sede de la Corporación Mitsui, una de las principales multinacionales japonesas dedicada al comercio e inversión, y cuya actividad en Andalucía se ha centrado principalmente en las energías renovables, especialmente las energías eólica y termosolar. Además, ha visitado la sede de la multinacional andaluza Cosentino en Tokio y se ha reunido con la gobernadora de la ciudad, Yuriko Koike, con quien ha mantenido un encuentro institucional y han hablado sobre los intereses comunes entre Andalucía y esta ciudad como la sostenibilidad, la innovación tecnológica, el turismo, las relaciones económicas y temas sociales orientados a la igualdad donde ambos tienen oportunidades de acercamiento. Esta ciudad es base de la presencia económica y empresarial de Andalucía en la región AsiaPacífico.

La Corporación Mitsui opera en 62 países y regiones, con un total de 124 oficinas en todo el mundo, incluyendo su sede en Tokio, mientras que en Europa, Oriente Medio y África opera en dieciséis países y regiones con un total de diecinueve oficinas, incluida la sucursal de España situada en Madrid. La actividad de Mitsui en Andalucía se ha centrado principalmente en el sector de las energías renovables, especialmente las energías eólica y termosolar, y tiene importantes inversiones en las plantas de energías renovables como la fábrica en el puerto de Sevilla y la termosolar de Palma del Río en Córdoba.

Además, tiene en marcha una gran apuesta por el hidrógeno verde, aspirando a producir un tercio del mismo en España en 2030, y cuenta con la Unidad de Aceleradora de Proyectos donde se tramitan catorce proyectos con una inversión de más de 6.000 millones y entre los que destacan el valle andaluz del hidrógeno verde con dos centros, uno en Palos de la Frontera y otro en San Roque que producirán hasta 300.000 toneladas al año.

Por su parte, Japón aspira a consumir tres millones de toneladas de hidrógeno en 2030 escalando hasta 20 millones en 2050 para lo que viene trabajando tanto en el fomento de la producción local como en la búsqueda de socios internacionales.

Visita a Cosentino

La primera parada de la visita de la delegación andaluza ha sido a la sede que la multinacional Cosentino tiene en Tokio.Junto al embajador de España en Japón, Íñigo de Palacio, han visitado Cosentino City Tokio. Con más de 300 metros cuadrados, estas instalaciones se inauguraron en julio de 2022 y están en el barrio de Minami Aoyama, una exclusiva área de Minato Ward. Se trata de un operador logístico con el que la compañía no sólo pretende afianzarse en el mercado japonés sino también en toda la zona de influencia de Asia Pacífico, donde la compañía cuenta con otra sede estratégica en Singapur.

Con el presidente Juanma Moreno a la cabeza, la expedición andaluza en Japón está integrada también por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; el consejero de Turismo y Acción Exterior, Arturo Bernal; el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela; el secretario general de Acción Exterior, Enric Millo, así como una nutrida representación de compañías y organizaciones empresariales andaluzas con intereses en Japón.