El descubridor de la Damita de Setenil niega que se ocultara la pieza

El descubridor de la Damita de Setenil, el arqueólogo Luis Javier Guerrero Misa, se pronunció ayer tras el comunicado del grupo municipal del Partido Andalucista en el Ayuntamiento, formación política que denunció una "ocultación" a los vecinos durante más de 18 años de esta pieza arqueológica con más de 5.000 años de antigüedad por parte del anterior gobierno local socialista y por delegación del arqueólogo Jesús López. Los andalucistas pidieron la vuelta a Setenil de esta Damita, que se encuentra en la actualidad en el Museo de Cádiz.

Guerrero Misa encontró esta pieza entre 1996 y 1997, durante unos sondeos arqueológicos. La Damita de Setenil se corresponde con un "ídolo femenino atribuible a la Edad del Cobre con paralelos cercanos como la Venus de la Pileta (Benaoján), o como la descubierta hace unos años en Estepona". Este arqueólogo defiende la actuación que se realizó en su día sobre esta joya de incalculable valor que "apareció fracturada por el golpe de una de nuestras picoletas y si no le hubiera aplicado un adhesivo de inmediato la hubiéramos vuelto a perder. (…)El adhesivo que le apliqué era el recomendado por los restauradores de hace 20 años como el más inocuo para la pieza, pues es fácilmente eliminable con acetona y no deja huellas irreparables, tal y como dice el informe del restaurador del Museo de Cádiz. Fue una solución de emergencia que ha permitido que la pieza se conserve todos estos años tal y como se encontró, por tanto, no fue tan mala solución como se nos quiere hacer creer ahora", defiende.

Responde a los andalucistas y cree que hay intereses políticos detrás de esta polémica

Guerrero Misa, con casi 40 años de experiencia, 25 de ellos en la Sierra de Cádiz dirigiendo programas de intervenciones en la zona, explica que tras el hallazgo la pieza se documentó "mediante fotografía y dibujo y fue empaquetada junto con el resto de los materiales seleccionados. Tras unos meses de estudio, se depositaron en unas dependencias del Ayuntamiento pues casi de inmediato y debido a mis excavaciones y a las posteriores realizadas por el programa Arqueosierra, de la Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos (que ya dirigió en Setenil el arqueólogo Jesús López), el propio Ayuntamiento estuvo interesado en crear un museo que pudiera conservar y difundir el rico legado arqueológico de la villa". Así que niega cualquier "ocultación" de la Damita de Setenil a los ojos de los vecinos como dicen los andalucistas.

"Imagino que es por pura ignorancia, aunque me temo que hay otros motivos en los que no voy a entrar. Lo que para mí está más que claro es que yo mismo, a finales de 1997, expuse fotografías de la Damita en una conferencia que di en la Casa de la Cultura de Setenil y que en 1998 volví a exponerlas, esta vez en Ubrique, en el marco de unas jornadas arqueológicas de toda la sierra gaditana. Las actas de estas jornadas fueron publicadas al año siguiente y en ellas aparecía el dibujo de la Damita que, sin mi autorización, ha usado el grupo Andalucista y se reprodujo en este mismo periódico. La falta de mi permiso de reproducción incumple la Ley de Propiedad Intelectual, como ya le expuse a uno de sus asesores hace un par de años, pues ellos no la utilizan con fines docentes o de investigación", anota.

Y añade que "no se entiende que algo que se dio a conocer en público y además se editó en una publicación científica en 1999 se considere que ha estado 'oculta'. Es un absoluto contrasentido. Otra cosa es que no haya estado expuesta al público, algo que no era muy aconsejable desde el punto de vista técnico si no había un lugar adecuado para ello. Lo que los setenileños tienen que tener muy en cuenta es que durante todos estos años se ha trabajado para crear y montar un museo donde pudiera exponerse, no solamente ella, sino otros importantes objetos del patrimonio setenileño. Yo mismo realicé un proyecto de museo para Setenil que se financiaba con el programa Culturcad. Incluso se licitó la rehabilitación de un edificio, donde la Damita iba a tener un lugar destacado, pero este proyecto sigue aún inconcluso".

Para Guerero Misa el caso de la Damita "es un asunto que no tiene nada que ver con la defensa del patrimonio arqueológico y que hay intereses políticos detrás. Parece que se utiliza esta pieza como arma arrojadiza, algo que me duele . Al igual que me preocupa que se esté intentando desacreditar a un arqueólogo (Jesús López), que durante los últimos veinte años ha luchado de forma incansable para estudiar y proteger el patrimonio histórico y arqueológico con una profesionalidad ejemplar, como creo que reconocemos desde el colectivo de arqueólogos. Un asunto muy turbio para que sea alentado desde un Ayuntamiento que debería dar ejemplo y no hacer proyectos sin supervisión arqueológica como ha sucedido hace tan solo unos días en una obra junto a la coracha nazarí que ha paralizado la propia Delegación de Cultura".

pieza.Una foto real de la Damita de Setenil, realizada por el arqueólogo Luis Javier Guerrero Misa (a la dcha.), descubridor de este ídolo durante la ejecución de unos sondeos arqueológicos autorizados por la Consejería de Cultura de la Junta, en la ladera al pie de la calle Calcetas de Setenil de las Bodegas.