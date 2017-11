Aletas: la otra alternativa

El documento comienza por recordar los orígenes de un terreno que se remonta siglos atrás y que, en opinión de sus autores, sigue siendo válido para el futuro. No sólo se circunscriben a Las Aletas, sino que tiran de otra parcela, Cetina, "una superficie de 6.000 hectáreas en dirección al este que hasta mediados del siglo XX fueron las marismas naturales del Guadalete y el Río San Pedro". Partiendo de ahí, entran de lleno en una de las razones de ser de la propuesta oficial tumbada en el Supremo, la que dice que ese proyecto no puede hacerse en otro sitio que no sea Las Aletas. En ese sentido, esta propuesta alternativa asegura que Puerto Real ya cuenta con equipamientos logísticos en La Cabezuela, "que tiene espacios ociosos de muelles y suelo industrial suficientes para atender la previsible demanda incrementada que pudiera venir. Aunque la Autoridad Portuaria señale que solo queda un 16 % de su suelo disponible, este cálculo no es real -aseguran- puesto que muchas de sus instalaciones mantienen superficies completamente baldías".

Un proyecto 'municipal' que no cuenta con el beneplácito ni del PSOE ni del PA

252 páginas tiene el proyecto alternativo a Las Aletas y los grupos políticos que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Puerto Real no necesitan pasar de la primera para hacer su crítica. "Este proyecto ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Puerto Real", reza en el encabezamiento del documento. La oposición no lo comparte. "Será un proyecto de Podemos y Equo, pero no del Ayuntamiento de Puerto Real que ha dejado bien claro en el pleno que su apuesta es otra", dice el portavoz del PA, Jesús Plaza. Esa confrontación de opiniones se escenificó claramente en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Puerto Real en el mes de mayo, en el que se presentaron dos mociones bien distintas para el futuro del proyecto. Una de ellas, la que salió adelante, la encabezaron todos los grupos de la oposición (PA, PSOE e IU) en nombre de la 'Plataforma en defensa de Las Aletas'. La otra, presentada por el grupo municipal de Equo con el respaldo de colectivos como los ex trabajadores de Delphi y Ecologistas en Acción, fue rechazada. Por lo tanto, el mandato del pleno fue que el Ayuntamiento de Puerto Real manifestase su compromiso con el proyecto de Las Aletas, como generador de riqueza y empleo en la zona, y apostase por la creación de un área de actividades logísticas, empresariales, tecnológicas, ambientales y de servicios; respetando, claro está, las sentencias judiciales. Nada que ver con la alternativa en la que ya se ha trabajado y que la ciudadanía conoció el viernes al mismo tiempo que los representantes políticos. Solo unos días antes de la puesta de largo del proyecto, el PA aseguraba que no había visto el documento y que llevaba seis meses solicitándolo sin éxito. Por razones obvias, el PSOE tampoco apoya la alternativa. En la misma línea que el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, los socialistas creen que la Bahía precisa de "empresas que inviertan y no de proyectos imaginativos". Desde Puerto Real, la portavoz del PSOE, Elena Amaya, considera que "decir que no a Las Aletas no es sólo una torpeza, sino una locura, ya que se estaría diciendo "no" a la creación real de empleo". Amaya apoya un proyecto que, por el momento se desconoce, ya que las últimas sentencias judiciales obligan a cambiar por completo la idea original y, por el momento, no se ha avanzado nada de ello. Una de las alternativas que sí tendría aplicación inmediata es la que defiende Izquierda Unida Puerto Real que pide Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que trabaje para que se urbanice o se comience a trabajar en las 140 hectáreas no afectadas por el dominio público. / C. P.