Aquí no pasa ná

Hace años la Diputación tenía destinado en Presidencia a un ordenanza con una voz portentosa, grave y profunda. Tanto que Joaquín Fernández Garaboa, el Quini le fichó para el coro Los de Pura Cepa. Los verdaderos bajos han sido siempre difíciles de encontrar por lo que los directores de los coros se las veían y se las deseaban paara encontrar uno bueno, así que en la mayor parte de las veces tenían que reconvertir a otros componentes. Manolo Grimaldi, que así se llamaba el añorado funcionario, solo pudo salir aquel año en el coro porque el presidente de la Diputación Álvaro Domecq le llamó a su despacho para decirle que un empleado de la Diputación no podía participar en el carnaval ya que era asunto chabacano , propio de gente baja. No tuvo más remedio que aceptar la indicación del famoso rejoneador y político franquista con lo que el carnaval perdió la inconfundible voz y la gracia del recordado ordenanza . Lo que es la vida: si Álvaro Domecq levantara la cabeza, no lo permita dios, saldría corriendo despavorido hacia el otro barrio al contemplar como al frente del Ayuntamiento de Cádiz hay un comparsista cuyo principal mérito para acceder al cargo ha sido ser el novio de otra persona dedicada a la política. Hay que ver como ha cambiado la ciudad, afortunadamente. Quien abrió brecha en este cambio fueron los integrantes del coro Los Dedócratas, formado en su mayor parte por hijos de la burguesía gaditana que no tenían esa idea clasista de la fiesta. Incluso sus letras, incisivas y directas contra quienes gobernaban Cádiz ("esos señores no deben ser del Ayuntamiento").Desde entonces se fueron incorporando todas las clases sociales hasta llegar a la fiesta tal y como la conocemos hoy. Hubo muchos otros que rompieron todo tipo de tabúes , como Los Tontos de Capirote, los primeros capaces de criticar a los capillitas aunque tuvieran que salir del Falla escoltados por la policía. Adela del Moral o Las OhDiosas , las primeras capaces de criticar el concurso de ninfas. Todo el que abre camino se lleva los primeros coscorrones pero la brecha en la muralla sirve para que entren los demás. Los Cruzados Mágicos demostraron que se podían escribir letras de chirigotas con un humor inteligente y sin necesidad de incluir los bastinazos habituales. Claro que como es muy difícil aquel camino lo siguen hoy solo unos cuantos autores . Por desgracia Tres Notas Musicales apenas ha creado escuela a pesar de que fue, a mi modesto entender, una de las mejores agrupaciones de las últimas décadas.