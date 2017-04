Un poco lentas, las criaturas

La primera reunión entre el Ayuntamiento y el Consejo de Cofradías solo aportó generalidades. El alcalde, en una frase que se presta a las más fantasiosas interpretaciones, anunció que cuando se analicen "en profundidad" todos los elementos "no va a quedar títere con cabeza". No aclaró quienes o cuales sean estos títeres lo que, estando tan sobrada la actual Semana Santa de ninots, figuritas, figurones y figurines, abre amplias posibilidades interpretativas. El presidente del Consejo añadió que estamos ante "una gran oportunidad de hacer de una crisis una actualización y mejora de algo que sabíamos que había que hacer mucho antes, pero entendíamos que no era el momento más oportuno". Y tanto, como que el Consejo y las autoridades lo sabían desde el año 2000 y han tenido que pasar 17 años, varias avalanchas y más de 100 heridos, uno de ellos grave, para que estimaran llegado el momento oportuno.

La Policía descarta que los incidentes fueran planeados. Así será si así les parece pero no se me alcanza cómo una pelea en Arfe provoca avalanchas sin conexión directa entre ellas -la falacia del efecto dominó- en el Salvador, Cuna, Villegas, Constitución, Reyes Católicos, Adriano, Duque, Santa Ángela de la Cruz, Magdalena, Rioja, San Pablo, Sierpes o San Francisco. Tampoco me cuadra el efecto de la propagación a través de los móviles: ¿o acaso está usted en Sierpes, le llega un mensaje sobre una avalancha en Reyes Católicos y se echa a correr pegando gritos?

En 2000 fui testigo del carácter organizado de las avalanchas. Iba con mi cruz tras la Presentación por la Avenida a la altura de la Punta del Diamante, todo estaba en calma, oí a alguien gritar "¡un hombre con un cuchillo!" y se desató el pánico. A esa misma hora se produjeron otras avalanchas en puntos distantes y sin conexión entre ellas. En lo que nuestro director ha denunciado como "uno de los errores más graves que se han cometido en esta ciudad en los últimas décadas" se achacó a acciones no coordinadas de gamberros o a "niños pijos" (estupenda aportación de Monteseirín).

Les decía ayer que la Madrugada solo tiene cuatro soluciones: realismo en el análisis, educación cívica, respeto a la autoridad y severidad de las penas. Dudo que se adopten. Al senegalés que gritó "Alá es grande" al paso de una cofradía, y todo sabemos lo que en tantas ocasiones sigue a este grito, la broma le ha costado 480 euros. Barato, ¿verdad?