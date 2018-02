Ucronías sevillanas

Dicen que cuando fue Herbert Mathews a Sierra Maestra para escribir un reportaje con destino a The New York Times, mientras entrevistaba a Fidel Castro, su hermano Raúl, el Ché y Camilo Cienfuegos iban pasando por delante con el mismo camión y los mismos guerrilleros para dar la sensación al famoso reportero que los efectivos de los barbudos eran muchos más. Esta misma argucia se le atribuye también a Queipo de Llano en las primeras horas del golpe de estado del 18 de julio de 1936. Sea verdad o sea mentira es la técnica que usa la Junta de Andalucía para con la ciudad de Cádiz: pasea las mismas operaciones una y otra vez como si ya estuvieran todas hechas o como si fuera inminente su finalización. Parece que el Museo del Carnaval ya está abierto, que el Olivillo ya es un centro de transferencia empresarial. Dada la experiencia con la Ciudad de la Justicia o el nuevo hospital, la Junta tiene un grave problema de credibilidad, por mucho que el alcalde o el vicepresidente de la Junta se empeñen en hacernos ver lo blanco, negro. La realidad es tozuda, insistente. Just the facts, dirían en el periodismo americano que espléndidamente representó Mathews. No sabemos si se tragó el engaño de los hermanos Castro y no sé muy bien si en Cádiz la gente va a dar por bueno que la Junta se vuelca con la ciudad, que es la capital con mayor inversión y toda la quincalla que nos soltaron tras la Cumbre de San Telmo. No sé qué le dirá al respecto Teresa Rodríguez a Susana Díaz en el Hospital de las Cinco Llagas pero lo bueno es que Podemos puede decir una cosa en boca del alcalde y otra diferente en boca de su pareja y dirigente regional del mismo partido, todo sin salir del Barrio de la Viña, con las orejas levantadas y el sueño ligero por si pasa el camión de la basura o por si se ha salido la tapa de un husillo . El alcalde nos dirá que las cosas con la Junta van mejor que nunca, que las peleas de Teófila no servían para nada y unos días después Teresa Rodríguez puede decir lo contrario en el pleno del Parlamento de Andalucía. De San Telmo a las Cinco Llagas hay un trecho más largo que de San Juan de Dios al Barrio de la Viña. El refrán dice que dos que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión , la dualidad de la pareja les puede volver un Jano Bifronte, más dialogante José María González, implacable en la crítica su pareja. Camarero: un café. Vivimos en un mundo de ilusión y fantasía donde la Junta es pródiga con los gaditanos que no nos merecemos estos maravillosos gobernantes en Sevilla y en Cádiz, hasta que Teresa haga otro vídeo y nos despierte del sueño.