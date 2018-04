Queco y Queca

Me resulta sorprendente que el Ayuntamiento quiera someter a revisión estética la ciudad. A mí me resultan sorprendentemente feas Las Antorchas de la Libertad, como pomposamente fueron bautizadas. Los responsables son los miembros del jurado que le concedieron el premio y el Equipo de Gobierno que acordó gastar un dinero en colocarlas. Ni siquiera el autor para el que es probable que sea una obra con una significación especial de profunda carga estética y simbólica. Quizás si estuvieran juntas y enfrentadas se entendería el sentido de los letreros que coronan los monolitos. Pero a 500 metros de distancia ni eso tiene sentido: una dando mensajes positivos y otra negativos sin que se pueda entender la paradoja. Repito: no me gusta, pero dudo que merezca la pena el esfuerzo económico para su retirada. En unos años nos acostumbraremos a ellos . Pasó con la Pirámide del Louvre de Ieo Ming Pei, que cuando se puso pareció un atentado y ahora es el símbolo del Museo. Hay miles de ejemplos. El Centro de Interpretación de las ruinas de Bolonia, los colores de las casas del Campo del Sur y tantas otras. Yo no hubiera votado por el Queco y la Queca si hubiera sido miembro del jurado y no hubiera gastado ni un euro en ponerlos si hubiera sido alcalde, pero para fortuna de los vecinos de Cádiz no he sido ni una cosa ni otra así que ahí están y a lo hecho, pecho. Me parece una aberración la pérgola de Santa Bárbara, el Hotel Atlántico, el pabellón del Casco Antiguo, el Teatro Cómico y tantas otras cosas. Me gusta el Candao, Monumento a la Libertad de Expresión, pero comprendo que haya gente a la que no le guste. Eso sí, a la ciudad no le costó ni un euro. Me parecen un espanto el busto del Rey Emérito Juan Carlos I al inicio de la Avenida de su nombre y la escultura de Chano Lobato , pero seguramente a su autor le parezcan una maravilla. En cambio me gusta el Pájaro Jaula y las cigarreras de la Cuesta de las Calesas. Cuestión de opiniones. Quizás en su día no gustó mucho el monumento a la Constitución de la Plaza de España y por eso no se inauguró, pero ahora se aprecia como una obra de arte. El tiempo da otra perspectiva. A mí me parece un adefesio el edificio de la Aduana, a unos pocos de gaditanos les parece bonito, pero no creo que deban tirarlo solo por el criterio estético de unos cuantos, aunque sean mayoría o sean expertos. Veo mejor no gastar dinero en ello porque el edificio está en buen estado y en uso. El Ayuntamiento lo que debería es hacer cumplir el PGOU en los edificios y comercios del Casco Antiguo.