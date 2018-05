Hay quienes detestan a la Hermandad del Despojado por la manera en la que cargan el paso que los más rancios defensores de la tradición gaditana llaman "estilo sevillano" y quienes la ejecutan llaman paso doble, justificado para estos últimos por el hecho de tener que llevar el paso desde Salesianos hasta la Catedral y volver, lo que algunos dicen que es hacer penitencia y otros folklore. En cambio los hay que ven toda una proeza haber creado una cofradía en Puertatierra con cerca de dos mil hermanos en tan poco tiempo y hacerlo, según dicen, con elegancia. Yo no entiendo nada de estos temas así que no sé muy bien si talibanes o sevillitas tienen razón, si es bonito ver los capirotes blancos en el Paseo Marítimo un domingo por la mañana o es una manera de claudicar ante costumbres foráneas. En realidad me da igual. Eso sí, desde el primer momento dije que la imagen del Despojado era un icono gay, por lo que recibí una tempestad de insultos de todo tipo. Pues bien, ahora se ha estudiado al autor de la talla, Francisco Romero Zafra, como el precursor de un movimiento artístico denominado Neobarroco Gay. Si lo digo yo es que soy un ignorante y un descreído (ambas cosas son ciertas, por supuesto) pero si lo escribe una revista de arte, geografía e historia, Baetica, todo cambia. Por si fuera poco se hace eco nada más y nada menos que el ABC, adalid del tradicionalismo, calificándolo de "exaltación del homoerotismo masculino" basado en la aceptación social de la homosexualidad con una belleza seudomorbosa, el cuerpo del hombre como objeto de consumo, dicen. Ya ven, todo es susceptible de ser elevado a la categoría de ciencia. Del EseCadioé a Nature o Lancet hay un paso . De A paso de horquilla a Muyinteresante. Usted se come una tortilla de camarones, alguien lo estudiará en la UCA para que, con el paso del tiempo, Ángel León lo sirva en Aponiente y alguien cobre por hacerle una tesis doctoral a cualquier político. El signo de los tiempos.

No sé qué dirán los de Hazte Oír del hecho de que un Cristo sea como un San Sebastián, imagen para el movimiento gay. Quizás vuelen una avioneta sobre la procesión del Domingo de Ramos o coloquen un autobús frente a Salesianos con lo de los niños tienen pene y las niñas vagina. Incluso allí que acudan raudos y veloces los que exigen la tolerancia a golpes, pizarra en mano, con objeto de poder dar unos cuantos porrazos. Los fanáticos, en el fondo, solo tienen una idea.