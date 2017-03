Lo que no quieren que sepas

Los periodistas no solemos salir bien parados en las encuestas de valoración ciudadana. En otros rankings, sin embargo, estamos a la cabeza: entre las profesiones con más estrés, entre las peor pagadas. Un chollo. Quien no tenga vocación, tarda en irse.

Es evidente que la profesión no atraviesa su mejor momento. Y que para avanzar, en cualquier aspecto, lo primero será recuperar la alianza con la ciudadanía. La crisis de los medios no puede achacarse únicamente a nuevas formas de comunicación. La pérdida de credibilidad, sean o no fundadas las razones que la han provocado, es un hecho: el público adopta una actitud cada vez más escéptica ante las informaciones difundidas. No se trata ya de discrepar con la línea editorial de un medio, sino directamente de dudar de la veracidad de lo que se cuenta: "a saber si será así", "seguro que oculta algo", "quién le habrá mandado que escriba esto"…

Sin duda, parte del trabajo lo tenemos los periodistas en casa. Rigor, siempre; datos contrastados; fuentes fiables y variadas; el interés general como principio…

Por eso me enervan algunos titulares pensados solo para conseguir cliks y atraer tráfico a sus páginas: Los secretos tecnológicos que no quieren que sepas, Lo que no te han contado del panga, Lo que deberías saber del paracetamol y no te cuentan… Se le queda a una el cuerpo malo con estos titulares. Qué ansiedad, qué sensación de engaño. No crean los editores que el lector se alegrará porque por fin ha encontrado un medio riguroso que va a destapar lo que los demás ocultan. No. Leerá la información, olvidará la fuente, y en su poso mental quedará la sensación de que los medios no son de fiar y un regusto de conspiranoia.

Yo sé que los medios pasan estrecheces económicas. Pero cambiar un titular por otro del tipo Un estudio equipara los efectos del paracetamol a los de un placebo no requiere ninguna inversión. Quizás conseguirá menos visitas, pero evitará que la credibilidad no siga cayendo en picado.

Sobre la responsabilidad del público, mejor me desahogo otro día.