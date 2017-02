Una elección acertada

El Museo del Carnaval de Cádiz, cuyo camino para instalarse en el Palacio de Recaño ha iniciado ya el Ayuntamiento, será sin duda uno de los referentes de la ciudad, desde el plano cultural, turístico, educativos y de recuperación de nuestra historia. El diseño sobre el que ya trabaja el equipo de gobierno va en esta línea, rechazando de plano la idea de un museo como mero expositor y apostando por un centro interactivo en el que el visitante se meta a fondo en todo lo que rodea al mundo del carnaval, sin olvidar el papel formativo y documental de las instalaciones.

La elección del Palacio de Recaño es, además, plenamente acertada. Un edificio inmenso, referente de nuestra historia, bien ubicado en el centro urbano y cuya recuperación ahorarrá dinero a las arcas públicas, evitándose así la construcción de un edificio de nueva planta allí donde lo que hay que promover son espacios abiertos. Más allá de los fondos que pueda aportar el Ayuntamiento para financiar una obra que, si se quiere hacer bien, no será barata, es fundamental que la Junta se implique de lleno. Aunque se agradece, el millón de euros ofrecido para el Museo por parte de la presidenta Susana Díaz, se queda corta. No debe olvidar la Junta los millones que se va a ahorrar con la Ciudad de la Justicia o lo que se ha ahorrado con la diminuta estación de autobuses. O con los millones que no se gastó en el Centro Constitucional. Que abra el bolsillo y responda ahora con lo que es una obligación para con la ciudad de Cádiz. Como también debe implicarse el Ministerio de Cultura, ajeno a la vida cultural de la capital gaditana. Esperemos en este caso contar con la presión del PP de Cádiz.

El Museo del Carnaval será un referente para la ciudad si se cumple el diseño soñado por el gobierno de la ciudad. Creará empleo porque promoverá la apertura de negocios, relacionados con la fiesta y con el ocio, en toda su zona de influencia y atraerá a un público selectivo, amante de los buenos museos. Es, por ello, una oportunidad que no se debe perder y sí apoyar.