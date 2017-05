Se acaba la Liga. Para unos liberación, para otros pena. Todo es necesario, pues el compartir con la familia al acabar el día una peli o un partido con sus comentarios a cuenta, es agradable. Estar toda la jornada con trabajos y problemas, llegar a tu casa de noche, cenar y un poco de distracción, es bueno, saludable y deseable. Y a nivel general ¿ qué otra espita pudieran tener esas masas de espectadores miles y miles de criaturas que todos los domingos se emocionan, gritan y aplauden a corazón partio? Cuento una anécdota de un amigo, forofo del Atlético Madrid y más que súper educado. Cuando el árbitro pita a su juicio algo en contra, le grita desaforado ¡árbitro tonto, árbitro tonto" Y la gente le mira como si fuera un monje marciano.

Lo confieso sin rubor, a mí me encanta el futbol y también otros deportes. Los prefiero a tanta película de brutalidades y muertes. Termina uno acongoacojonado. Y hasta con los telediarios, que cuentan hasta la extenuación todo crimen, toda tragedia, toda masacre…prefiero el Cádiz Levante o el Madrid Málaga. Es verdad que también en el deporte hay excesos, malicia y triquiñuelas, algunas veces. Así por ejemplo nada me gusta el tipo de deportista como Ronaldo, por muchos goles que haga, cuando se tira al suelo por un empujoncito y se queja a los cielos porque a él, sumo divo, se han atrevido a tocarle. Lo cambiaría por Cisco o por Morata. Polo contrario Nadal, que da gusto verlo jugar y cómo se comporta, como un señor, como un caballero. Porque el deporte también es escuela. Hace poco vi un partido de juveniles y me asombró cómo copian a las figuras. También había algunos que se quejaban como si le hubieran partido el esternón o por un empujoncito daban en el suelo más vueltas que un trompo o se reían del árbitro de soslayo con sorna, porque le había pitado una falta. En estos casos me gustaría poder levantarme del sillón y sacarle una tarjeta amarilla o roja por chuleta.

Me gustan los tipos como el gaditano Aridane, como los madridistas Marcelo y Sergio Ramos o como el manchego Iniesta, que son nobles y se comen el balón a base de furia y entrega.

P/D Si nadie puede "pillar" a los piratas informáticos con sus chantajes monetarios ¿puede haber maletines de bitcoins?