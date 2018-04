La 'Mohosa', todo un símbolo

Los temporales han devuelto la actualidad hacia la fuente Mohosa. Rodeada de polémica desde su inicio, la fuente de Tusquets olvidada por el tiempo, la retirada de la barca nos devuelve a la memoria las atrocidades cometidas en nuestra ciudad en una época reciente. Humillada por los ciudadanos llamándola la fuente Mohosa , incomprendida desde el principio, sin encontrarle una ubicación ideal, su estructura actual permanece incompleta en las afueras de la ciudad.

La fuente de Tusquets, se diseñó para una representación que no posee en la actualidad. Pero la fuente Mohosa nunca debería ser retirada de la ciudad. Aunque cada vez mas incompleta, su presencia nos recuerda el dinero mal gastado de todos los isleños. Es todo un símbolo de despilfarro de una época, del desconcierto de una ciudad, donde el dinero publico carecía de valor. Pero nuestra ciudad no solo cuenta con laMohosa. Vamos a ver. Las esculturas en las ciudades forman parte del paisaje público. Dan un significado al espacio urbano, a los parques, a los jardines. Las esculturas dibujan la filosofía de las ciudades. Enseñan sus sistemas de vida, su economía, su historia, sus tradiciones, sus hijos ilustres. Todo de lo que la ciudad se siente orgullosa. Además aportan identidad y un valor turístico. Una ciudad la componen sus imágenes, sus símbolos. Es decir, es la ciudad representada en una visión pública. ¿Tenemos en nuestra ciudad unos monumentos que reflejen la historia, la idiosincrasia isleña? Rotundamente no. No solo es la Mohosa. Tenemos una serie de esculturas que no nos dicen nada. Están aquí como igualmente podrían estar en otro lugar. Y nos faltan monumentos que todos los isleños podemos tener en la memoria colectiva. Vamos a ver, qué nos comunica a los isleños cuando vemos montada en una rotonda a una locomotora. O cuando visualizamos a un rulo. O lo que soltamos cuando contemplamos en un extremo, casi olvidado, de la ciudad lo que valoramos al salinero. O el homenaje al antiguo y glorioso campo de futbol Marques de Varela, con un balón que cuesta trabajo mirarlo. Igualmente el monumento a la Constitución en constante deterioro. Y podríamos continuar con el fracasado y faraónico Parque de las Esculturas. Por tanto, ¿qué nos dicen estas esculturas?, ¿son significativas de la ciudad?, ¿de su historia? Si estamos de acuerdo en que las esculturas deben recoger las ideas, las imágenes, los símbolos, que reconozcan la identidad de la ciudad, no nos podemos sentir reflejados en ninguna de las que tenemos. Hemos vivido de las Salinas, de la Construcción Naval, de la Armada. Tuvimos la Constructora Naval de la que no nos quedan nada más que malos recuerdos. Hemos tenido hijos ilustres. Hemos inventado el submarino. ¿Qué recuerdos tenemos de todo esto? ¿Qué homenaje le hacemos?. En todas las ciudades que han sido departamentales existe un monumento al marinero, aquí nada. Y creo no equivocarme si digo que sería lo mas identificativo de la ciudad. Lo que tenemos no nos identifican a los isleños.