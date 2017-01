Las protectoras piden que no se regalen animales en estas fiestas

Un animal no debe ser un regalo, sino una responsabilidad con la que hay que ser consecuente. Tanto el Colegio de Veterinarios de Cádiz como las protectoras de animales que trabajan en la ciudad están realizando durante estas fiestas diferentes llamamientos para concienciar a las familias del compromiso que se contrae al admitir en casa a una mascota.

Así, desde la asociación Uprocanes han lanzado una campaña titulada 'No regales animales en Navidad' con la que animan a todos aquellos que estén pensando en poner un perro o un gato en su vida a meditar su decisión y tomarla de forma responsable. "Los animales no son objetos que regalar y cuando uno decide que formen parte de su familia debe ser consciente de que está adquiriendo un compromiso muy importante con un ser vivo que conlleva gastos, sacrificios y como no muchas satisfacciones", recuerdan.

Antes de tomar esa decisión las protectoras recomiendan que los portuenses se informen de lo que supone tener un perro o un gato, consulten con un buen profesional veterinario los gastos que van a tener para que su animal esté cuidado debidamente y que no elijan por raza o moda, sino acomodando el perro que se va a tener al estilo de vida de cada persona.Una vez valorados todos estos factores, se pide que las personas interesadas se decanten por adoptar un animal abandonado, dejándose asesorar por los voluntarios que conocen el carácter de cada animal custodiado.

Cada año tras las fiestas se produce un aumento del abandono de los cachorritos que se han regalado para satisfacer el capricho del niño, pero que una vez pasadas las Navidades se convierten en un estorbo.

En este mismo sentido, el Colegio de Veterinarios de Cádiz pide responsabilidad a la hora de adoptar una mascota. Cuanto más se acerca el día de Reyes, más preocupado se muestra el colectivo profesional veterinario con la utilización de las mascotas como regalo navideño. Los veterinarios hacen un llamamiento a la responsabilidad y se ofrecen a aconsejar sobre qué animal es el adecuado en función de las características del futuro propietario.

El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Cádiz, Federico Vilaplana, insiste en que "regalar una mascota es regalar una responsabilidad que acompañará al futuro tenedor durante los años de vida del animal". Por eso, la organización colegial veterinaria hace un llamamiento a las personas que están pensando en regalar una mascota para que "reflexionen y actúen con prudencia. No es lo mismo un perro pequeño, que uno grande, un gato de una especie o de otra, un conejo... Cada animal requiere sus cuidados para garantizar su bienestar. Pero tampoco es lo mismo que cada uno de esos animales llegue a casa de una familia numerosa, un apartamento, niños pequeños, alguien que viaja mucho o que pasa muchas horas fuera de casa... Nuestro entorno o estilo de vida determinará si podemos asumir o no la responsabilidad que implica tener una mascota. No hay que olvidar que un animal es un ser vivo que no es autosuficiente, depende del propietario para alimentarse, beber agua, educarse, hacer y recoger sus necesidades, mantenerse sano, limpio y feliz", indica. "Tener una mascota implica además una serie de obligaciones legales, según la raza y especie: vacunación, identificación y desparasitación obligatoria, seguro, etcétera".

Continúa Vilaplana señalando que "los veterinarios somos los profesionales que velamos por el bienestar animal, por eso nuestro interés en que la convivencia entre las familias y los animales de compañía sea lo más agradable posible para ambas partes, así como para el conjunto de la población. Los 700 veterinarios de la provincia estamos disponibles para ofrecer consejos sobre los cuidados que requiere el animal, de modo que la persona pueda valorar si la que recibirá una mascota como regalo tiene un estilo de vida acorde con las necesidades del animal", concluye Vilaplana.