Los que mueren por salir con el gordo.

FICHA Localidad: Cádiz Letra: José Manuel Valdés Álvarez y José María Barranco Cabrera Música: Cesáreo López Díaz Dirección: José Monzón Guerrero Representante: Juan Manuel Muñoz López En 2016: En el nombre del pádel, del pijo y del espíritu Franco, amén

El tipo. Los niños del Colegio de San Ildefonso. las coplas. Locos por salir con el gordo. Pero no con el coro de Julio Pardo, sino que lo que quieren es que salga el de la Lotería. El coro de los niños de San Ildefonso, aunque el verdadero coro de los Niños es el de Nandi Migueles -tirito hacia el palco del jurado-. El coro de Valdés mejora las prestaciones de los últimos concursos con un repertorio simpático que se llena de pamplinas en el popurrí. Aun así, destaca entre las coplas de su primer pase el primer cuplé, que se lo dedican -con muchísima maldad- al presidente de Ascoga, Antonio Procopio, por el accidente de tráfico que tuvo hace unos meses. Esperan que no se enfade con ellos y les dedique un tango como a Martínez Ares y le dicen que tras caerse de la moto le han dado más puntos que con los coros que ha hecho. Humor negrísimo. También reluce la música de tango del Lacio, de corte sencillo, suave en su inicio y que coge un poco de garra desde el trío hasta su final. Dos letras de trámite. En la primera, un gaditano mira la ciudad con los ojos de un extranjero que la visita por primera vez. En la segunda, repasan lo que es el Domingo de Piñata para un corista, desde que se sube a la batea por última vez hasta que el tango se acaba enterrando entre lágrimas. El segundo cuplé no está al nivel del primero. En él, se ponen malos al ver las campanadas en Antena 3, pero al final lo que quieren es un gordo como Chicote. ¿Caerá el Gordo en Cádiz?