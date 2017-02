"si conoces el carnaval, no necesitas mucha ficción"

El montaje de una agrupación de carnaval de las de arriba, de las punteras, da para mucho. Son meses de gran intensidad y de muchas vivencias hasta llevarla por fin al Concurso del Falla. Eso mismo ha plasmado Juan Carlos Aragón en su primera novela, que se presentará mañana en el hall del coliseo gaditano. Negro sobre blanco del proceso de creación de su comparsa 'Los peregrinos' "casi en tiempo real, desde que nos reunimos en primavera hasta que justo antes de que el jurado diga los que pasan a la final". 'El pasodoble interminable' está basado en hechos reales y otros que son inventados. "Hay una parte pura, auténtica del Carnaval y otra la más dura, mafiosa y áspera", adelanta el autor.

Aragón asegura haber intentado, sin hacer sangre, mostrar "un carnaval más amable" que el que mostró en sus libros de ensayo, 'El Carnaval sin nombre' y 'El Carnaval sin apellido', aunque en la novela hay algo de crítica. "Algo como el realismo social postfranquista, donde la crítica descansaba precisamente en la descripción de la realidad", apunta. El coplero reconoce que él era "de los que decían que la novela es una mentira, por aquello de la ficción, pero he visto que no tiene porqué serlo, que puede llevarse bien con la realidad". Y ha sido la fiesta a la que se ha entregado desde 1983 la que la ha servido para descubrir este pensamiento. Porque, como asegura Aragón, "lo bueno del Carnaval es que si lo conoces bien, no necesitas mucha ficción, más bien maquillar la realidad porque puede salir mucha gente mal parada, que no es este el caso, solo dos o tres personajes".

Ha sido como rodar una película y espero que los lectores se diviertan porque la novela tiene de todo"

El también autor del libro de poemas 'La risa que me escondes' incide en que la historia de la creación de la comparsa "es la excusa de la que me sirvo para plantear la disyuntiva de carnaval puro o interesado. Un personaje que se parece mucho a mí encarna al Carnaval puro, desinteresado, y el grupo encarna lo contrario, los fines crematísticos, el ego, los premios, el prestigio social...". Aunque aclara que el grupo "sale bien parado, lo trato con cariño. Le di a leer la novela a Javi Bohórquez -el director- para que me dijera si molestaba a alguien de la comparsa, pero no fue el caso".

Pura diversión. Eso ha sido para Juan Carlos Aragón la elaboración de la novela. "Ha sido como rodar una película en toda regla y espero que los lectores se diviertan porque tiene de todo, de la lírica a la épica, de la reflexión filosófica al humor. Y una edición impecable". Todo lo contrario le ocurrió con los libros de ensayo "porque se denuncian realidades a las que uno no encuentra solución, que no me hace feliz escribirlas porque duelen".

'El pasodoble interminable' nació en un patio de recreo. "Me animó a hacerla un profesor de Lengua y Literatura compañero en un instituto de Barbate, al que yo le contaba las cosas de la comparsa. Entendía que había material para una novela. Me puse a saco y la acabé a final de noviembre", relata Aragón. La aventura llega a su fin mañana en el hall del Teatro Falla, donde a la una de la tarde se presentará el libro, editado por El Paseo Editorial. Acompañarán al autor el humorista Manu Sánchez y el editor David González Romero. El miércoles 2 de marzo se presentará en Sevilla, en La Carbonería (Levíes, s/n), a las siete y media de la tarde con José Guerrero Roldán 'Yuyu' como presentador del acto.