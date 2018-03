Una invitación a cambiar la mirada sobre el síndrome de down

Antonio Orozco, Sara Carbonero, Malena Alterio, Kiko Narváez, Vicente del Bosque, Pitingo, Arturo Valls y otras personas conocidas del mundo del deporte, la televisión, el cine y la música de nuestro país han cambiado su mirada sobre el síndrome de down e invitan a la sociedad a hacer lo mismo a través de la exposición fotográfica itinerante XTUMIRADA, que puede visitarse hasta el próximo martes 13 de marzo en el vestíbulo de la oficina principal de Correos de Cádiz, situada en la plaza de las Flores.

Ayer se celebró el acto de inauguración de la muestra, que fue presentado por el director de la oficina principal de Correos de Cádiz, Víctor Manuel de la Torre, y en el que participaron Mª Dolores Pérez Guerrero, presidenta de la Asociación Síndrome de Down de Cádiz y Bahía 'Lejeune'; Mª Antonia Abanades, de la Dirección de RSC y Relaciones Internacionales de Correos, y Álvaro García, joven con síndrome de down alumno de Down Cádiz.

La muestra consta de diez paneles con ocho fotos cada uno en las que aparecen rostros conocidos junto a los de personas con síndrome de down, pero con los ojos intercambiados. Las instantáneas han sido realizadas por el fotógrafo Cuco Cuervo.

Mª Dolores Pérez explicó que esta exposición forma parte de la campaña XTUMIRADA, con la que se pretende cambiar la forma en la que la sociedad percibe a las personas con síndrome de down. "En demasiadas ocasiones, los prejuicios, el desconocimiento y los estereotipos impiden a muchas personas verlos como un miembro más de la sociedad, con las mismas necesidades, sentimientos, inquietudes y ganas de vivir. Solo necesitan que les demos la oportunidad de ser ellos mismos", afirmó la presidenta de Down Cádiz, quien invitó a los gaditanos a visitar la muestra y a entrar en la web www.xtumirada.com para conocer más sobre esta campaña. También, a descargarse una aplicación "muy divertida" en la que cada usuario puede intercambiar sus ojos con los de una persona con síndrome de down.

Álvaro García contó que él estudia para tener las mismas oportunidades que cualquier chico de su edad. "Para ello, es necesario que cambiéis vuestras miradas, y entre todos construyamos una sociedad que demuestre el mayor grado de inclusión, respeto y tolerancia hacia nosotros. ¡Ayúdanos cambiando tu forma de vernos!", expresó.

Mª Antonia Abanades comentó que esta exposición itinerante comenzó el pasado año y continuará este primer trimestre de 2018. Señaló que la colaboración de Correos con la asociación de Síndrome de Down no se limita a ceder el vestíbulo de la oficina de Correos, sino que además, mientras dure la exposición, los carteles de la campaña se harán visibles por toda la ciudad a través de los carritos de los carteros.