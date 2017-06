El 'Wappen von Hamburg'

El 10 de octubre de 1683, el barco-convoy Wappen von Hamburg se encontraba fondeado en la bahía de Cádiz. Su capitán, el almirante Berend Jacobsen Karpfanger, pensaba salir al día siguiente con destino a Málaga. Había invitado a unos amigos de la ciudad a una cena de despedida en su camarote. Hacía las 8 de la tarde se produjo un fuego. Se hizo todo lo posible para apagarlo pero no hubo forma de sofocarlo. Ninguno de los barcos de alrededor se acercaron para ayudar por temor a una explosión. Los cañones, a causa del calor, empezaron a dispararse por sí mismos. La mayoría de los hombres saltaron al agua. El capitán mandó a su hijo y a su primo, que se pusieron a salvo. Él mismo no quiso abandonar el barco, cumpliendo así el juramento que hizo de nunca abandonar la fragata que le estaba encomendada. Era la una de la madrugada cuando el fuego alcanzó la pólvora. El navío explotó y voló por los aires. Junto con el capitán, perdieron la vida 42 marineros y 22 militares. De los marineros se salvaron 128 y de los militares, 28 hombres. El cuerpo del capitán fue encontrado al otro día enganchado en un cabo de un barco inglés. De inmediato se ocuparon de dar sepultura a los fallecidos. El sábado, después de un emotivo sermón del Pastor del buque, fue enterrado en la playa cerca de Puntales, donde se solían enterrar a los no católicos. Acompañaron a los restos mortales unas veinte chalupas con muchos distinguidos marinos y comerciantes, y como señal de luto se portaron las banderas a media asta. Participaron todos los barcos ingleses, holandeses y hamburgueses, para demostrar su pésame. Mientras los barcos saludaban con más de 300 salvas de cañón, fue cristianamente sepultado. El Rey Carlos II, cuando se enteró, con gran pesar por el trágico destino del almirante altamente estimado por él, mandó erigir un monumento sobre la tumba.

El almirante fue persona admirada y querida en España. En una de sus numerosas hazañas recuperó dos galeones que vinieron con la Flota de Indias de América y que habían sido capturados por piratas beréberes. Carlos II le invitó a palacio en Madrid para condecorarle con un medallón con su retrato.