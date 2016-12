El PSOE asegura que “ni habrá moción de censura, ni existe bloqueo” en el Ayuntamiento

La moción de censura contra el gobierno de Podemos está muy lejos de San Juan de Dios, a tenor de las palabras de la secretaria general del PSOE de Cádiz, quien a raíz del órdago lanzado por el alcalde, José María González, zanjó ayer la cuestión de raíz al garantizar que “ni habrá moción de censura, ni existe bloqueo, ni tampoco está en nuestro ánimo boicotear la gestión del gobierno por sistema”. Eso sí, Irene García dejó claro, en paralelo, que lo que no puede pretender el gobierno municipal es que el PSOE “le ofrezca un cheque en blanco permanente”. “Hay que sacar adelante todo aquello que sea viable”, señaló, al tiempo que lamentó que la situación en el Ayuntamiento de Cádiz sea tan “sui generis”, ya que “cada vez que tratamos de impulsar cualquier iniciativa, surgen dificultades, como hemos comprobado estos últimos meses con Valcárcel, sin ir más lejos”.

A pesar de que a la líder socialista no se le escapa que Cádiz atraviesa en estas últimas semanas por “una indefinición muy grande”, quiso lanzar un claro aviso a navegantes: “No estamos en la posición de intercambiar cromos”. “El PP es un partido muy complicado -prosiguió-, y no creo que la solución pase por facilitarles la alcaldía”. En este contexto, se preguntó en voz alta: “¿Adónde nos llevaría ese camino?”Respecto a la petición expresa del alcalde, que ha pedido al PSOE que le deje gobernar, García replicó que “en el ánimo de nosotros siempre ha estado presente dejar hacer, pero esto no significa un cheque en blanco permanente. Si ellos plantean un presupuesto donde el propio interventor pregunta que de dónde se sacan dos millones de euros que no existen, al final tienen que rectificar, Y esto no sólo ocurre con las cuentas municipales -recordó-, dan marcha atrás constantemente, como hemos visto con la remunicipalización de las empresas servicios públicos, o con medidas como con las que pretendían modernizar los servicios sociales, que al final no se materializan”. A juicio de la secretaria general del PSOE de Cádiz, el problema casi diario que sufre el Ayuntamiento gaditano es que los compromisos que adquirió Podemos en campaña electoral “luego no se acompaña de los gestos necesarios”. El PSOE por ahora ni se plantea formar parte del gobierno municipal, pero García puntualizó que “nosotros estamos deseando aprobar proyectos razonables para la ciudad”. “Desgraciadamente -agregó- el problema es que la mayoría de sus planteamientos no son viables”.