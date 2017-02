Judo para aprender a respetar y defenderse

El judo es una actividad extraescolar desde hace años. Es frecuente ver a pequeños que, por las tardes, acuden a clase para aprender las claves de este deporte de origen japonés. Ahora, la Unión Europea de Judo está trabajando para conseguir implantar su práctica dentro del horario lectivo por los beneficios que aporta a los niños.

Carmen Calvo, gaditana y directora de proyectos educativos de este organismo, explica que la idea se puso en marcha hace cinco años gracias a los valores que transmite. "Tiene una carga educativa muy importante porque se enseña a respetar al compañero, se ensalza la amistad, la sinceridad, la cortesía... al ser un deporte japonés trae toda esa carga de valores", explica.

El judo enseña a saber caer y potencia el respeto por el contrario y seguridad en uno mismo

El problema que han encontrado es que en muchos países europeos "no está recogido en la ley que el deporte de lucha pueda impartirse en la escuela", aunque lograron derribar esa barrera porque la diferencia estriba en que "el judo tiene algo distinto, esa carga de valores que otras artes marciales no tienen y por la que se convirtió en deporte olímpico".

Diez estados, entre ellos España, fueron objeto de acuerdos de colaboración por los que, a través de proyectos experimentales, se consiguió llevar el judo a los colegios. "Los resultados han sido muy satisfactorios: todos los niños que practicaron judo durante la clase de Educación Física han adquirido valores psicomotrices mucho mejores que los que adquieren con otras actividades, han resaltado que les ha gustado el contacto con sus compañeros, el respeto que deben mostrarles y que se sienten más seguros. Les aporta beneficios en el aspecto físico y en el psicológico".

Uno de los objetivos que persigue este proyecto es combatir las caídas de los niños, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), suponen el 14% de las muertes infantiles anuales. "Vimos un vacío porque igual que para evitar las muertes por ahogamiento, la OMS recomienda que se enseñe al niño a nadar, para evitar las muertes por caídas lo que aconseja es ofrecerle un entorno más confortable, algo que es imposible fuera del hogar", señala Carmen.

Dice que la mayoría de caídas "se producen en el colegio", por ello considera fundamental introducirlo en los centros educativos. El proyecto 'Caídas de judo en la escuela' enseña a los pequeños, a través de la práctica de este deporte, a caer adecuadamente porque "en el judo tienes que tirar a tu contrincante y éste tiene que saber caer. Hay una serie de recomendaciones que el niño automatiza. Son reacciones que te salen naturalmente".

La Unión Europea de Judo ha contado con el apoyo de investigadores de la Universidad de Sevilla para llevar a cabo un análisis en profundidad de los beneficios de esta práctica. En la actualidad están esperando los resultados de la segunda fase para presentar el estudio a la Consejería de Educación y a la de Salud, para poder implantarlo en la escuela. "Recomendamos que se den 30 minutos en la clase de Educación Física tanto a alumnos de Infantil como de Primaria".

Otro de los beneficios que han comprobado en la práctica del judo va enfocado al acoso escolar. Cuenta Carmen que según su experiencia, los niños que realizan este deporte "no hacen bullying a ningún compañero, no permiten que un compañero haga bullying a otro y, por supuesto, no dejan que nadie les haga bullying a ellos porque tiene la seguridad que aporta un deporte individual".

Para Carmen es importante esta faceta del judo porque "el niño encontrará seguridad en sí mismo, la defensa necesaria si le hiciera falta y respeto por el rival".