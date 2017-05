La Corporación acordará hoy conceder la Medalla de Oro a la Virgen del Rosario

La Patrona de la ciudad recibirá la Medalla de Oro. El reconocimiento que se le venía resistiendo a la Virgen del Rosario -que además de Patrona es Alcaldesa Perpetua o está coronada canónicamente, entre otros hechos- será hoy aprobado de manera definitiva en el Pleno por la Corporación Municipal, ratificando así el acuerdo que en el día de ayer adoptó la Comisión de Honores y Distinciones (con el respaldo de los concejales de Podemos y la abstención de Ganar Cádiz en Común).

Este reconocimiento había sido solicitado por los dominicos al cumplirse este 2017 el 150 aniversario de la proclamación de la Virgen del Rosario como Patrona de Cádiz. Y la petición venía avalada por más de seis mil firmas de particulares y entidades de la ciudad, que se unían así a la propuesta que ayer salió adelante y que hoy quedará refrendada por la Corporación Municipal.

Tras conocer la noticia de la concesión de esta medalla, el prior de los dominicos, Pascual Saturio, no escondía la "alegría" al ver cumplida una vieja aspiración. "Yo creo que el Ayuntamiento ha venido a refrendar el sentir unánime de la ciudad, porque yo no he oído a nadie que no esté de acuerdo con que se le conceda a la Virgen este reconocimiento. Incluso he percibido cierta sorpresa porque muchos desconocían que aún la Patrona no tenía este reconocimiento", comentaba ayer Saturio, que señalaba que se había querido esperar especialmente a este año 2017 para incluir esta Medalla de Oro dentro del amplio programa de actos que se han anunciado con motivo de este 150 aniversario del Patronazgo.

Una vez se ratifique hoy en Pleno el acuerdo, habrá que conocer de qué forma y en qué fecha se produce la entrega de esta medalla. En este sentido, podría plantearse imponer la medalla a la Patrona en alguno de los actos que hay programados en un futuro; o bien que la medalla se entregue en algún acto sin presencia de la imagen religiosa para posteriormente imponérsela. "Estaremos a disposición de lo que el alcalde decida en lo relativo a esta cuestión", aseguraba ayer Pascual Saturio, que se mostró muy agradecido a los concejales por la celeridad en la tramitación de este reconocimiento y por el apoyo mayoritario -casi unánime- que se producirá a primera hora del Pleno de hoy.