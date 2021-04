Las chaquetas más bonitas y estilosas de Lefties y Stradivarius es todo lo que necesitas para darle una nueva vida a tus vaqueros pitillos

A pesar de que tengamos la vista puesta en el verano y contemos los días para que por fin llegue nuestra estación preferida, debemos ser conscientes de que estamos en primavera y que esta estación es la mejor para conseguir los looks más espectaculares. Todavía no hace demasiado calor, por lo que podemos apostar por hacer de las chaquetas las protagonistas de nuestros looks. Sobre todo a la hora de combinarlas con esos grandes olvidados de nuestros armarios, los vaqueros pitillos.

A la amplia amalgama de tendencias denim, esta primavera hay que sumarle la fuerte irrupción de los pantalones vaqueros de campana que, si bien son súper favorecedores y estilosos, nunca sentarán tan bien como unos vaqueros pitillos. Por eso, ha llegado el momento de darles una segunda oportunidad y combinarlos con las chaquetas más bonitas y estilosas de Lefties y Stradivarius, que siempre son un buen fondo de armario si queremos una prenda perfecta que nos combine con los vestidos cortos más bonitos del verano o con ese vestido negro elegante y sexy cuando las temperaturas bajan y no sabemos con qué abrigarnos.

Los vaqueros pitillo tuvieron su época dorada y ahora han sido relegados a un cajón recóndito de nuestro armario. Súper favorecedores y estilosos, estos pantalones sólo necesitan la chaqueta adecuada con los que volver a vivir una segunda juventud porque, nada sienta mejor que unos vaqueros pitillo, con unos taconazos y una chaqueta sobre una camiseta blanca básica.

Para que aproveches las temperaturas de primavera, te proponemos una selección de las chaquetas más bonitas y estilosas de Lefties y Stradivarius con las que darle una nueva vida a tus vaqueros pitillos y volver a sacarlos de tu armario.

Chaqueta de lino y algodón de Lefties

La chaqueta de lino y algodón de Lefties tiene un precio de 19,99 euros.

Chaqueta de cuadros verdes y doble botonadura de Stradivarius

La chaqueta de cuadros verdes y doble botonadura de Stradivarius tiene un precio de 29,99 euros.

Chaqueta amarilla de corte fluido de Lefties

La chaqueta amarilla de corte fluido de Lefties tiene un precio de 12,99 euros.

Chaqueta oversize de color celeste de Stradivarius

La chaqueta oversize de color celeste de Stradivarius tiene un precio de 25,99 euros.

Chaqueta celeste con bolsillos y un solo botón de Lefties

La chaqueta celeste con bolsillos y un solo botón de Lefties tiene un precio de 27,99 euros.

Chaqueta de color verde menta de Stradivarius

La chaqueta de color verde menta de Stradivarius tiene un precio de 29,99 euros.

Chaqueta con solapas tipo esmoquin de Lefties

La chaqueta con solapas tipo esmoquin de Lefties tiene un precio de 27,99 euros,

Chaqueta de cuadros malva con doble botonadura de Stradivarius

La chaqueta de cuadros malva con doble botonadura de Stradivarius tiene un precio de 29,99 euros.

Chaqueta camel y oversize de Lefties

La chaqueta camel y oversize de Lefties tiene un precio de 19,99 euros.

Chaqueta de cuadros verdes y mangas cortas de Stradivarius

La chaqueta de cuadros verdes y mangas cortas de Stradivarius tiene un precio de 35,95 euros.

Chaqueta básica de color negro de Lefties

La chaqueta básica de color negro de Lefties tiene un precio de 19,99 euros.

Chaqueta de cuadros verdes y celestes de Stradivarius

La chaqueta de cuadros verdes y celestes de Stradivarius tiene un precio de 29,99 euros.