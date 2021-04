Este vestido blanco de Lefties con bordados es todo lo que necesitas para triunfar en verano, palabra de Rocío Osorno

Al igual que la Vecina Rubia, nosotras también contamos los fines de semana que quedan para que por fin sea verano. Lo complicado que ha vuelto a resultar este año hace que nuestra mente sólo piense en largos días de sol y playa en los que nuestra única preocupación es el look que nos marcaremos para salir con nuestras amigas. Como no podía ser de otra forma, la clave del estilismo definitivo de este verano la tiene Rocío Osorno y su vestido blanco de Lefties con bordados y mangas abullonadas.

A pesar de que todavía estamos en shock después de haber visto sus nuevas faldas cortas de flores con las que conseguir un lookazo este verano y que su vestido de 15 euros tiene todas las papeletas para ser el que no nos quitemos durante todo el verano, la firma low cost de Intitex nos lo pone todavía más fácil con su nuevo vestido blanco que ya ha conquistado a Rocío Osorno. La influencer sevillana nos descubre uno de los vestidos cortos más bonitos y baratos de Lefties y nosotras no podemos estar más in love con la prenda.

Desde que Lefties lanzase su plataforma de venta on line son muchas las influencers que han caído rendidas a los encantos de la forma low cost. Rocío Osorno, que en cuestiones de tendencias y estilo parece jugar en otra liga, no iba a ser menos. La influencer sevillana, al igual que otras compañeras de profesión, se ha convertido en una de las imágenes de la firma y es gracias a ella que hemos descubierto el vestido blanco de Lefties con bordados que necesitas para triunfar este verano, palabra de Rocío Osorno.

Se trata de una pieza bastante sencilla, pero con pequeños detalles que llevan a otro nivel este vestido blanco de Lefties. Es una prenda bastante cortita, todo lo que necesita un vestido para triunfar en verano, con unas adorables mangas abullonadas que parecen de farol. Aunque los detalles del vestido blanco de Lefties que han conquistado a Rocío Osorno (y a nosotras) son los bordados en blanco que presenta y el escote trasero.

Con una apertura que acaba en lazada, el escote trasero del vestido blanco de Lefties es lo que hace que la prenda sea una absoluta fantasía que nos invita a contar con más ganas todavía los fines de semana que faltan para que por fin sea verano.

Con aires algo románticos, el vestido blanco de Lefties con bordados es todo lo que necesitas para triunfar este verano y Rocío Osorno tiene todas las claves del look estival más bonito de toda la temporada.

Así es el vestido blanco de Lefties con bordados de Rocío Osorno

No es la primera prenda de Lefties que le vemos a Rocío Osorno, aunque tal vez si sea la primera que nos conquista el corazón. La influencer sevillana acostumbra a marcarse lookazos y nosotras solemos inspirarnos en ella recurriendo a firmas low cost. Ahora es ella que que tira de prendas económicas para marcarse el look con el que triunfar en verano.

Vestidos blancos hay muchos y en verano suelen convertirse en la prenda preferida de todas nosotras. Son prendas fresquitas, súper favorecedoras y con las que resulta muy fácil presumir de moreno. Por eso el vestido blanco de Lefties con bordados que ha conquistado a Rocío Osorno no parece tan top.

Se trata de un diseño tan sencillo, que podremos combinarlo de mil formas diferentes en función del evento al que acudamos. Con zapatillas deportivas y pañuelo en la cabeza para un outfit súper informal; con alpargatas y diadema para una tarde de paseo o con unas sandalias de tacón y maxi pendientes para una una noche algo más especial. Sabemos que Rocío Osorno jugará todas las cartas posibles con este vestido blanco de Lefties con bordados, nosotras haremos lo mismo. El vestido blanco de Lefties de Rocío Osorno tiene un precio de 17,99 euros.