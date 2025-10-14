Virginia Sanz, gaditana en Australia: "El salario mínimo aquí es tres veces más que en España"

A sus treinta años, Virginia Sanz ha convertido el mapa en su casa. Esta gaditana decidió dejar España tras estudiar Periodismo para cumplir su sueño de vivir viajando. Tras una etapa de tres años en Ámsterdam, quiso seguir explorando y eligió Australia como nuevo destino. "Sabía que había buena calidad de vida aquí, pero me vine sin saber absolutamente nada del país", recuerda.

Su llegada fue el inicio de una experiencia que cambiaría su forma de ver el trabajo y la vida. Hoy, tras casi tres años con una Work and Holiday Visa, asegura que en Australia ha encontrado el equilibrio que buscaba: "El salario mínimo aquí es tres veces más que en España y, aun así, todo cuesta más o menos lo mismo".

De dependienta a trabajadora en las minas

Virginia empezó su aventura en la costa este, en Sydney, donde trabajó como dependienta y camarera. Después se trasladó a una granja cerca de Byron Bay para recolectar arándanos durante cinco meses. "Fue muy guay, una experiencia totalmente diferente", explica.

Su siguiente paso la llevó a Western Australia, en el extremo opuesto del país, donde encontró empleo en el sector servicios dentro de los campamentos mineros. "En las minas se gana más porque se trabajan muchas horas, pero en general todos los trabajos están bien pagados", asegura.

La gaditana valora especialmente la facilidad con la que se puede mantener una buena calidad de vida: "Aquí puedes trabajar en algo no cualificado y vivir estupendamente. Encuentras trabajo rápido, puedes permitirte viajar y ahorrar. Siempre lo llamo 'la vida fácil'".

"Vine por vivir experiencias"

Aunque muchos jóvenes viajan a Australia con la intención de ahorrar, Virginia lo tuvo claro desde el principio: "A mí lo que me mueve es viajar. Si solo me interesara el dinero, me habría ido al norte de Europa, donde también se puede tener buena calidad de vida sin cruzar medio planeta".

Su visión del país es práctica y sincera. "Australia tiene mucho que aportar. Es diferente a nivel cultural, pero muy rico en oportunidades. Está además cerca de Asia, lo que lo convierte en un lugar perfecto para seguir viajando", comenta.

Un país con precios parecidos a España

Las comparaciones con España son inevitables. "El salario mínimo aquí es tres veces mayor, pero el coste de vida es muy similar. La vivienda o la comida cuestan casi igual, y lo único realmente más caro es el alcohol y el tabaco, porque tienen muchos impuestos", explica. Y añade con convicción: "Me parece bien, si hay que ponerle más impuestos a algo, que sea a los vicios".

Virginia nunca había trabajado en el sector minero en España. Su experiencia laboral ha sido variada: modelo comercial, actriz y guía turística en Ámsterdam. En Australia ha seguido esa línea, pero adaptándose a los empleos disponibles. "En los campamentos hay muchos puestos distintos: limpieza, cocina, bar o tienda. Yo suelo trabajar limpiando oficinas y comedores", detalla.

Adaptarse a un país nuevo

Conseguir trabajo en Australia no fue fácil, aunque asegura que la clave está en la actitud. "Piden bastantes requisitos, pero también hay que saber moverse y persistir. He trabajado en muchos sitios y sé cómo tocar las puertas adecuadas", afirma.

Su vida es dinámica y flexible. "Aquí se alquila por semanas y, como cambio mucho de lugar, suelo encontrar habitación fácilmente. A veces ni busco por redes, pregunto a mis amigos y aparece algo. Es fácil encontrar sitio", cuenta.