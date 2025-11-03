Vendida la casa más cara de Cádiz por un precio récord de 20 millones de euros: así es por dentro la mansión

Exclusividad y espectacularidad son dos conceptos que se asocian a Sotogrande y más aún a La Reserva, una zona más privada y donde se encuentran algunas de las mansiones más caras de la provincia de Cádiz y del sur de España. Aquí se ubica 'Niwa', una mansión obra del estudio de arquitectura ARK Architects fundado por tres profesionales de La Línea y que acaba de romper el récord con un precio de venta de 20 millones de euros.

'Niwa', más allá de una residencia, es toda una obra maestra de la arquitectura integrada en la naturaleza y que fue concebida con un "retiro espiritual que trasciende los límites convencionales y que se integra perfectamente con el entorno". Un proyecto que parece emerger directamente del paisaje circundante y cuyas estructuras se entrelazan con el entorno, convirtiéndose en una parte de él para lograr esa sensación de paz y armonía.

'Niwa' forma parte de The Seven, una comunidad cerrada y privada dentro de La Reserva, y que lo constituyen apenas siete villas de autor con un común denominador: la exclusividad de sus líneas. En el aspecto más práctico, 'Niwa' tiene una superficie total construida de algo mas de 4.200 metros cuadrados en una parcela de 10.000 metros cuadrado. Cuenta con un total de 9 dormitorios y 9 baños, estacionamiento interior para 8 vehículos y uno exterior para 4 más además de dormitorios para el personal. Entre las comodidades con las que cuenta dispone de gimnasio, balneario, piscina cubierta y al aire libre, bodega, chimeneas y sala de juegos.

Piscina interior de 'Niwa'. / ark-architects.com

El arquitecto Manuel Ruiz Moriche, alma creativa de ARK Architects, definió el proyecto como "un retiro espiritual para vivir en armonía con la naturaleza". En 'Niwa', cada línea y cada material están pensados para que la casa "surja del paisaje" en lugar de imponerse sobre él.

El éxito de ARK, un estudio de arquitectura de tres linenses

El récord de 'Niwa' lleva la firma de tres arquitectos originarios del Campo de Gibraltar que han elevado el nombre de su ciudad natal a la élite internacional del diseño: Manuel Ruiz Moriche, arquitecto, y Diego Suárez y Santiago Ruiz, aparejadores. Juntos fundaron ARK Architects, un estudio que hoy figura entre los más prestigiosos del planeta en el ámbito de la arquitectura residencial de lujo.

Su filosofía va más allá del diseño: "No construimos casas, sino atmósferas", explicaba Ruiz Moriche en una entrevista a Europa Sur. Su estudio concibe cada proyecto como una experiencia integral, desde la elección del terreno hasta la entrega de llaves.

ARK nació en La Línea de la Concepción, en un pequeño despacho de la Plaza de la Iglesia, y hoy diseña residencias en lugares como Madrid, Miami, Nueva York o Milán. Algunas de sus villas alcanzan valores cercanos a los 30 millones de euros.