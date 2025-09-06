Esta es la velocidad máxima que alcanzarán las rachas de viento de levante en los municipios de Cádiz con aviso amarillo de Aemet
De la costa a la sierra, la provincia gaditana vive un sábado 6 de septiembre con fuerte viento de levante
La provincia de Cádiz estará en aviso amarillo durante el viernes y el sábado a causa del viento de levante
El viento de levante regresa a la provincia de Cádiz tras unas semanas de tregua. Con rachas de 80 kilómetros por hora, varios municipios siguen este sábado en aviso amarillo de la Aemet por viento y fenómenos costeros. En esta ocasión, los picos máximos de viento serán en localidades de la campiña gaditana.
El aviso amarillo estará activo hasta este sábado a las 16 horas por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la campiña gaditana y de hasta 80 kilómetros por hora en el Estrecho, concretamente en Tarifa. En el litoral gaditano, se mantiene acivo el aviso amarillo por oleaje y viento hasta las 16 horas.
Los municipios donde habrá rachas de viento más fuertes este sábado son Tarifa, Paterna y Alcalá de los Gazules. Asimismo, se dejará notar en el termómetro la persistencia del levante con máximas que superarán los 35 grados en poblaciones del litoral y de la serranía gaditana.
Las rachas de levante en Cádiz este sábado 6 de septiembre en municipios con alerta amarilla
- Alcalá de los Gazules: 75 kilómetros por hora
- Alcalá del Valle: 50 kilómetros por hora
- Algar: 70 kilómetros por hora
- Arcos: 60 kilómetros por hora
- Barbate: 70 kilómetros por hora
- Benalup: 70 kilómetros por hora
- Benaocaz: 60 kilómetros por hora
- Bornos: 60 kilómetros por hora
- Cádiz: 65 kilómetros por hora
- Chiclana:60 kilómetros por hora
- Conil: 65 kilómetros por hora
- Espera: 55 kilómetros por hora
- Grazalema: 55 kilómetros por hora
- Jerez: 50 kilómetros por hora
- Medina: 65 kilómetros por hora
- Olvera: 55 kilómetros por hora
- Paterna: 80 kilómetros por hora
- Prado del Rey: 60 kilómetros por hora
- El Puerto: 60 kilómetros por hora
- Puerto Real: 70 kilómetros por hora
- San Fernando: 60 kilómetros por hora
- San José del Valle: 60 kilómetros por hora
- Tarifa: 80 kilómetros por hora
- Torre Alháquime: 50 kilómetros por hora
- Ubrique: 60 kilómetros por hora
- Vejer: 60 kilómetros por hora
- Villaluenga: 65 kilómetros por hora
- Villamartín: 55 kilómetros por hora
- Zahara: 55 kilómetros por hora
El tiempo en Cádiz para el domingo 7 de septiembre
En la tarde del sábado, se espera que el viento de levante abandone la provincia para dar paso a un domingo 7 de septiembre con temperaturas más bajas. En la capital gaditana caerán los termómetros unos cinco grados, con máximas de 25 y mínimas de 21. En los municipios cercanos de la Bahía de Cádiz las máxima serán ligeramente más altas. En la Sierra de Cádiz, se mantendrán las mismas temperaturas todo el fin de semana y no se experimentará la misma bajada que en la costa gaditana.
