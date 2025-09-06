Esta es la velocidad máxima que alcanzarán las rachas de viento de levante en los municipios de Cádiz con aviso amarillo de Aemet

El viento de levante regresa a la provincia de Cádiz tras unas semanas de tregua. Con rachas de 80 kilómetros por hora, varios municipios siguen este sábado en aviso amarillo de la Aemet por viento y fenómenos costeros. En esta ocasión, los picos máximos de viento serán en localidades de la campiña gaditana.

El aviso amarillo estará activo hasta este sábado a las 16 horas por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la campiña gaditana y de hasta 80 kilómetros por hora en el Estrecho, concretamente en Tarifa. En el litoral gaditano, se mantiene acivo el aviso amarillo por oleaje y viento hasta las 16 horas.

Los municipios donde habrá rachas de viento más fuertes este sábado son Tarifa, Paterna y Alcalá de los Gazules. Asimismo, se dejará notar en el termómetro la persistencia del levante con máximas que superarán los 35 grados en poblaciones del litoral y de la serranía gaditana.

Las rachas de levante en Cádiz este sábado 6 de septiembre en municipios con alerta amarilla

Alcalá de los Gazules: 75 kilómetros por hora

Alcalá del Valle: 50 kilómetros por hora

Algar: 70 kilómetros por hora

Arcos: 60 kilómetros por hora

Barbate: 70 kilómetros por hora

Benalup: 70 kilómetros por hora

Benaocaz: 60 kilómetros por hora

Bornos: 60 kilómetros por hora

Cádiz: 65 kilómetros por hora

Chiclana:60 kilómetros por hora

Conil: 65 kilómetros por hora

Espera: 55 kilómetros por hora

Grazalema: 55 kilómetros por hora

Jerez: 50 kilómetros por hora

Medina: 65 kilómetros por hora

Olvera: 55 kilómetros por hora

Paterna: 80 kilómetros por hora

Prado del Rey: 60 kilómetros por hora

El Puerto: 60 kilómetros por hora

Puerto Real: 70 kilómetros por hora

San Fernando: 60 kilómetros por hora

San José del Valle: 60 kilómetros por hora

Tarifa: 80 kilómetros por hora

Torre Alháquime: 50 kilómetros por hora

Ubrique: 60 kilómetros por hora

Vejer: 60 kilómetros por hora

Villaluenga: 65 kilómetros por hora

Villamartín: 55 kilómetros por hora

Zahara: 55 kilómetros por hora

El tiempo en Cádiz para el domingo 7 de septiembre

En la tarde del sábado, se espera que el viento de levante abandone la provincia para dar paso a un domingo 7 de septiembre con temperaturas más bajas. En la capital gaditana caerán los termómetros unos cinco grados, con máximas de 25 y mínimas de 21. En los municipios cercanos de la Bahía de Cádiz las máxima serán ligeramente más altas. En la Sierra de Cádiz, se mantendrán las mismas temperaturas todo el fin de semana y no se experimentará la misma bajada que en la costa gaditana.