La provincia de Cádiz estará en aviso amarillo durante el viernes y el sábado a causa del viento de levante

El primer fin de semana del mes de septiembre estará condicionado en lo meteorológico en la provincia de Cádiz por la presencia de un fuerte viento de levante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará avisos amarillos por fenómenos costeros y viento en tres comarcas gaditanas durante las jornadas del viernes 5 y el sábado 6.

La comarca más afectada por el viento de levante, como suele ser habitual, será la del Campo de Gibraltar, con avisos tanto por viento como por fenómenos costeros. La alerta amarilla por viento estará vigente desde las 12 horas del viernes 5, desactivándose a las 12 horas del sábado 6. La predicción señala que las rachas podrán alcanzar los 80 km/h. Por su parte, el aviso por fenómenos costeros se iniciará a las 20 horas del viernes 5, cerrándose a las 14 horas del sábado 6. En este caso, se espera viento de levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7) al oeste de Tarifa y mar adentro en torno a Trafalgar.

En cuanto al litoral gaditano, el aviso amarillo solo se activará por fenómenos costeros desde las 20 hpras del viernes 5 y hasta las 14 horas del sábado 6, repitiéndose las mismas condiciones que en el Estrecho de Gibraltar con viento de levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7) al oeste de Tarifa y mar adentro en torno a Trafalgar.

Por último, en la zona de la Campiña y la Sierra de Cádiz, el aviso amarillo, activo desde las 12 horas del viernes 5 y hasta las 12 horas del sábado 6, será por fuertes vientos, ya que se espera viento de levante con rachas que alcancen los 70 km/h.