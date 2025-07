Una vecina de Chipiona pone el grito en el cielo por el estado de la playa: "¿Esto es muy normal, verdad?"

Una vecina de Chipiona ha generado un notable revuelo en redes sociales tras publicar un vídeo en TikTok en el que expresa su indignación por el estado actual de una de las playas de la localidad gaditana. "¿Esto es muy normal, verdad?", pregunta con ironía mientras graba las imágenes del litoral repleto de montañas de arena y maquinaria pesada trabajando a escasos metros de los bañistas.

El vídeo, compartido en la cuenta @gemagd8, muestra una situación insólita para muchos veraneantes que esperaban encontrar una playa despejada y lista para el disfrute estival. En su lugar, se encuentran con tractores, palas excavadoras y otras máquinas de obra que mueven grandes cantidades de arena, generando montículos que, según denuncia la usuaria, restan espacio útil para colocar sombrillas, toallas y sillas.

"¿Esto es muy normal, verdad? Ayuntamiento de Chipiona. En plena temporada de verano que tengamos que aguantar los arreglos a estas alturas de la temporada", denuncia la usuaria en el vídeo mientras enfoca el panorama que ha habido estos días pasados en la costa gaditana. La publicación ha despertado numerosas reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales comparten su desconcierto por la ejecución de estos trabajos en plena temporada alta, cuando la afluencia de visitantes es máxima.

La protagonista del vídeo, sin entrar en cuestiones técnicas, se limita a reflejar el malestar que esta situación ha generado entre quienes acuden cada día a disfrutar del sol y el mar. Los operarios han estado realizando labores de redistribución y nivelado de arena, y es que esta práctica es muy habitual en las costas cuando se han producido temporales invernales. La polémica surge por el momento elegido para llevar a cabo estas actuaciones, que coincide con el arranque del verano y la llegada masiva de turistas a la localidad.

El vídeo se ha hecho viral en pocas horas, sumando miles de visualizaciones y comentarios. Mientras algunos usuarios defienden la necesidad de estos trabajos para el buen mantenimiento del litoral, otros coinciden con la denunciante y piden mayor previsión para evitar molestias innecesarias.

Algunas de las respuestas más destacadas de los usuarios han sido estas: "Señora, si está a principios de verano. Al Ayuntamiento de Sevilla se queja menos"; "La harán cuando ellos puedan no cuando quiera tú y si no eres de Chipiona lo que tienen que hacer es irte a otro lado y aquí no venía a criticar"; "Lo van a hacer cuando tú quieras"; "Pues si es normal porque Chipiona se debe al pueblo y no a los veraneantes que creéis que tenéis derecho a todo", manifestaban algunos usuarios de esta red social.