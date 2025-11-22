Valeria, hija de familia numerosa: "Tengo descuentos en vuelos, comida rápida y la universidad me sale gratis"

Ser familia numerosa ya no es algo común, la vida ha cambiado, la incorporación de la mujer al mercado laboral, los sueldos cada vez más bajos y la red de apoyo cada vez más inexistente ha provocado que la natalidad haya descendido de manera considerable. No obstante, aún quedan familias grandes y Valeria Gamall, pertenece a una de ellas. Esta joven tiene cuatro hermanos, por lo que en total son cinco los hijos fruto del matrimonio.

En uno de sus últimos vídeos de TikTok la joven ha querido contar qué supone crecer en una familia numerosa —y más concretamente, en una de categoría especial. Para este tipo de familias hay ayudas económicas reales y cotidianas que muchos desconocen. El vídeo en el que la joven habla de qué tipo de ayudas y descuentos tienen en su día a día y se ha vuelto viral en redes.

La universidad, prácticamente gratuita

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el de la universidad. Según relata, "a mí la universidad me sale completamente gratis. Solo tengo que pagar 1,12 euros, que es el precio del seguro". Eso incluye no solo su matrícula, sino también las segundas matrículas, que, al partir de un coste inicial de cero, también se benefician del descuento. Para Valeria, eso cambia las reglas del juego: "No tengo la presión de ‘Dios, tengo que aprobar por el dinero’, simplemente tengo que aprobar por mí", afirma.

Descuentos en comida rápida y vida cotidiana

En su día a día, el ahorro también se siente en la comida. La joven menciona cadenas como Burger King, McDonald’s, KFC o Taco Bell, donde disfruta de descuentos alrededor del 15 %, una ventaja significativa para quienes suelen hacer uso de este tipo de cadenas de comida rápida.

Descuento también en el transporte

Los miembros de una familia numerosa también gozan de descuentos en los diferentes medios de transportes. Valeria lo detalla y afirma que en Madrid, ella paga un abono mucho más barato que la mayoría: el año pasado "estuve pagando 4 euros" por su pase, aunque más tarde aumentó a 6 euros, que aun así es la mitad de lo que pagan otros usuarios. A nivel nacional, las rebajas son aún más grandes: Valeria señala que en trenes y autobuses obtiene un descuento del 50 %, independientemente de la operadora, y en vuelos nacionales la rebaja ronda el 15 %, por ejemplo en trayectos a las Islas Canarias.

Además, comparte un truco para aprovechar al máximo esos descuentos en viajes: cuando hace un viaje con escala, compra los billetes por separado para optimizar la rebaja, por ejemplo un vuelo de Madrid a Mallorca con tarifa reducida, y después separa otro billete para continuar su viaje.

Unas ayudas desconocidas por muchos

En España, el título de familia numerosa abre la puerta a múltiples ayudas reguladas por ley. Por ejemplo, la normativa fija un descuento en los vuelos nacionales: un 10 % para familias numerosas de categoría especial y un 5 % para las de categoría general. En transporte ferroviario, la normativa contempla rebajas de hasta el 50 % para quienes tienen título especial.

Estos mecanismos no solo facilitan a Valeria moverse o comer más barato, sino que también alivian la carga económica real de su familia.