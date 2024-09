Los trucos para conservar el pan fresco durante días

El pan puede ser uno de los únicos alimentos que no faltan en la mesa en el día a día. Un producto que en la mayoría de los hogares se compra a diario, pero a veces no es posible. Por ello, comprarlo con antelación y consevarlo para que dure como si estuviera recién hecho de un día para otro, es uno de los grandes retos.

Así que lo primero que hay que hacer es comprar un pan de calidad, pues de lo contrario se pondrá duro antes, si es que no se opta por hacerlo en casa. Una vez que lo tenemos, la mejor forma de conservar el pan de un día para otro es guardarlo en barra a temperatura ambiente, en un lugar seco en el que no le de el sol. Para que no se reseque más de la cuenta, puede guardarse en una bolsa de papel o tela, o en una panera de madera, pues estas fórmulas permiten que el pan respire y conserve su humedad.

Hay que recordar que los panes de mayor tamaño suelen tener una corteza más resistente, que retiene mejor la humedad de la miga, así que son la mejor opción para cuando se quiere conservar el pan de un día para otro.

Cómo resucitar el pan

Si pese a todos estos consejos al día siguiente el pan está duro y reseco o blando, un truco para revivirlo es humidificar levemente la costra y hornearlo a unos 70 grados durante unos minutos, sin excedernos en esto para evitar quemarlo.

Mejor congelar que en la nevera

Obviamente, la congelación si es una muy buena opción para conservar ese pan que nos ha sobrado o que queremos aprovechar en otro momento casi como si estuviese recién hecho.

De hecho, es mucho mejor congelar que meterlo en la nevera, pues aunque a veces pensamos que todos los alimentos se conservan mejor en la nevera, en casos como el pan, el frío y la humedad de la nevera se convierten en sus peores enemigos. Ya que el frío acelera la descomposición del pan y favorece la aparición de moho. Si es de un día para otro, sí se conserva.

El único pan que no sufrirá este problema en la nevera es el de molde.

En cuanto a los modos de congelación, lo ideal es utilizar bolsas de plástico herméticas, tanto cortado como entero. Y como ya se sabe, es mejor descongelar al natural, sin utilizar el microondas o el horno.

Si no queda más remedio de utilizar el microondas, se deberá introducir envuelto en papel absorbente.

No olvides que un pan que ya ha sido congelado, no puede volverse a congelar.