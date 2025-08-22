Tres síntomas que nos 'avisan' de un infarto con semanas de antelación, según un cardiólogo: "Estas señales pueden salvarte la vida"

La opresión en el pecho o en la zona precordal pueden ser indicativo de una angina.

Un infarto de miocardio se produce por la obstrucción aguda y total de una de las arterias coronarias que alimentan una parte del corazón, según la definición de la Clínica Universidad de Navarra. Los síntomas del cuadro de sufrimiento isquémico (falta de riego) se manifiestan de forma súbita, aunque algunos estudios han revelado que parte de ellos pueden aparecer días o semanas antes del infarto a modo de 'aviso'.

El cardiólogo José Abellán dedica uno de sus últimos vídeos en Instagram (@doctorabellan, con más de 630.000 seguidores) a cuáles de estos síntomas previos son más frecuentes entre las personas que han sufrido un infarto. Estas señales "pueden salvarte la vida", según el experto.

"El 70% de los pacientes refiere una sensación de fatiga intensa y presión en el pecho cuando hacían ejercicio días o semanas antes del infarto", indica Abellán. El dolor en la zona precordial, a la altura de la corbata es el indicador más común de una angina de pecho, que incluso en reposo, puede extenderse a los brazos, el cuello, la mandíbula o la espalda. "Si tienes molestias en el pecho al caminar o al hacer ejercicio, consulta con tu médico", recomienda el doctor.

El cansancio o las molestias estomacales, otros síntomas que 'avisan'

Otro síntoma, que afecta sobre todo a las mujeres, es un "cansancio excesivo y generalizado", que puede ir acompañado de un sueño no reparador. Según este cardiólogo, el 69% de las mujeres refiere este síntomas en las semanas previas al infarto.

"El 40% de los pacientes refiere palpitaciones y otros síntomas menos frecuentes como son las molestias digestivas y una ansiedad generalizada poco explicable", agrega este experto.

No obstante, tener alguno de estos síntomas no significa que vayas a sufrir un infarto, ya que personas sin problemas de corazón pueden experimentarlos ocasionalmente. Ahora bien, si se presentan conjuntamnete y eres una persona "con factores de riesgo de sufrir un evento cardiovascular como hipertensión, diabetes o tabaquismo", consultar con tu médico puede ayudarte a detectar a tiempo un problema de corazón.

Causas y pronóstico del infarto

El infarto se caracteriza por la aparición brusca de síntomas como el dolor intenso en el pecho, la sensación de malestar general, mareo, naúseas o sudoración. En ocasiones los pacientes pueden presentar dificultades para respirar o incluso la pérdida de conocimiento. Si bien algunas personas pueden presentar los problemas referidos anteriormente meses antes, aproximadamente la mitad de los infartos aparecen sin síntomas previos.

La principal causa del infarto es el estrechamiento o la obstrucción de las arterias coronarias que pueden dificultar la circulación de la sangre hacia el corazón y, por tanto, la entrada de oxígeno. En estos casos, el corazón se expone a un sobreesfuerzo para moverse y las células pueden necrosarse por falta de riego.

La mayoría de los pacientes se recuperan con rapidez, siempre que mantengan un control estricto sobre los factores de riesgo, como el abandono del tabaquismo, la práctica de ejercicio físico regular y una alimentación adecuada.