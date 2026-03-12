Tres colegios de Cádiz, entre los 100 mejores de España este 2026 para la prestigiosa revista Forbes

Tres centros educativos de la provincia de Cádiz han sido incluidos en la lista que la prestigiosa revista Forbes realiza de manera anual de 'Los 100 mejores colegios 2026'. En esta clasificación se analizan diferentes aspectos que para Forbes se traducen en excelencia educativa como son la calidad pedagógica, los resultados académicos y las instalaciones escolares. En el análisis para este año, tres colegios privados de la provincia se han posicionado entre el centenar elegido por la revista: El Altillo International School, en Jerez; El Centro Inglés, en El Puerto de Santa María; y El Sotogrande International School, en Sotogrande, San Roque.

El Altillo International School

Centro privado trilingüe en inglés, francés y español que ofrece un itinerario internacional continuo desde Infantil hasta Bachillerato a través de IEYC, IPC, Programa de los Años Intermedios y Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, además de Bachillerato nacional. Su enfoque Learning First impulsa el aprendizaje experiencial con salidas culturales desde los 2 años, viajes nacionales en Primaria e intercambios en Canadá, Estados Unidos y Francia en Secundaria. El programa CAS vertebra proyectos de impacto social como musicoterapia en el Hospital de Jerez o colaboración con comedores sociales y entidades como Madre Coraje, mientras que su pertenencia a la red Eco Schools le ha valido la Bandera Verde por iniciativas de huerto escolar y economía circular. Dispone de Fab Lab y Junior Maker Space para robótica y cultura maker, es colegio libre de móviles y participa en Erasmus+ y en programas internacionales de ISP como TEDx Youth o foros globales. Ofrece apoyo a altas capacidades, certificaciones Cambridge, DELF y Trinity y cuenta con biblioteca, laboratorios, canchas deportivas, huerto y jardines.

El Centro Inglés

Colegio privado que aplica el modelo educativo británico en la etapa Early Years y un modelo español con ampliación internacional propia desde Primaria hasta Bachillerato. Cuenta con un programa propio de inmersión lingüística, desarrollo humano y cultural en su residencia en el País de Gales, así como intercambios y viajes culturales a Córdoba, Granada y Madrid. Impulsa comités de alumnos en ámbitos como responsabilidad social, audiovisuales, Fórmula 1, igualdad o debate, y fomenta una intensa participación de las familias mediante jornadas como el Día de las Familias, Día de los Abuelos o Día de la Música. Ofrece enseñanza de Inglés, Chino, Alemán y Francés. Dispone de STEAM Hub (robótica, programación, ciencia, audiovisuales y arte), laboratorios de Tecnología, Biología y Química, aula de música y orquesta, aulas específicas por etapas, además de biblioteca, piscina, huerto y amplias instalaciones deportivas. Integra servicios de orientación y seguimiento a familias, cocina propia y atención sanitaria, y mantiene un modelo de evaluación competencial del profesorado con formación continua. Actualmente se encuentra en proceso para la obtención del Bachillerato Internacional.

Sotogrande International School

Impulsa un modelo internacional que combina Bachillerato Nacional, Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y A-Levels, con una propuesta académica diseñada para adaptarse al perfil del alumno y orientar su proyección universitaria global. Este centro privado destaca por integrar asignaturas como Ciencias de la Computación, Diseño, Artes Visuales, Música, Estudios Cinematográficos o Ciudadanía Global, junto a un sólido programa de deportes de élite. La dimensión experiencial es diferencial: proyectos de permacultura, viajes solidarios vinculados a su ONG, club de oratoria y una intensa vida artística con teatro, música y pintura. El campus, con residencia internacional, biblioteca, piscina, laboratorios y amplias zonas verdes, se encuentra en plena transformación con un nuevo auditorio para 450 personas y un bloque científico con nueve laboratorios de última generación. Reconocido como Apple Distinguished School, aplica un modelo tecnológico 1:1 con realidad virtual e implantación de inteligencia artificial dentro de un marco de bienestar digital sin pantallas en Infantil.

La metodología de la revista Forbes

La revista Forbes, conocida por sus listas de referencia, elabora –por sexta vez– su listado de los mejores colegios de España. Un total de 100 escuelas nacionales e internacionales conforman este selecto catálogo, elaborado a partir de 36 criterios objetivos elegidos, diseccionados en siete bloques por parte de un comité de profesionales con perfiles pedagógicos, psicológicos y profesionales de la educación.