Melqart bien vale un billete: Una moneda de 2.000 años acuñada en Cádiz se usó para pagar el bus en Leeds

Era moneda de curso legal en el siglo I antes de Cristo, llevaba en una cara la efigie de Melqart a la moda griega y se acuñó en la entonces Gades. La historia le hizo dar las suficientes vueltas como para terminar "pagando" el título de un viaje en autobús urbano en la Inglaterra de después de la guerra.

La moneda terminó en manos de James Edwards, cajero jefe del Leeds City Transport, y pasó a formar parte de su colección de monedas descartadas. La pieza movió la curiosidad de su nieto, Peter Edwards (que ahora tiene 77 años), que la puso en manos de los conservadores y especialistas de la red de Museos y Galerías de Leeds, que desarrollan en su página web toda la historia.

La antigua moneda llegó hasta el Edwards abuelo gracias al despiste de un conductor en la década de los cincuenta: su trabajo era registrar todos los días la recaudación obtenida en buses y tranvías. Con el tiempo, el hombre comenzó a hacer una colección inconsciente de monedas extranjeras, falsas o no aptas para la circulación. La colección terminó en manos de su nieto, Peter, que las conservó en una pequeña caja de madera.

"Cuando mi abuelo se topaba con monedas que no pertenecían al sistema británico, las apartaba y me daba unas cuantas cuando iba a su casa -cuenta Peter Edwards-. Era poco después de la II Guerra Mundial, así que imagino que muchos soldados volvían con dinero suelto de los países en los que habían estado. Ninguno de los dos éramos coleccionistas, pero nos fascinaba su origen y simbología: para mí, eran un tesoro".

Intrigado durante décadas por esta moneda en particular y su curiosa inscripción, terminó contactando con la red de Museos y Galerías de su ciudad. La moneda portaba en un lado el rostro del dios Melqart -aprovechando su relación con el Hércules de la mitología griega, lo habían representado con la famosa cabeza y la piel de león, para que su apariencia griega lo hiciera más atractivo a los comerciantes-. La datación la situaba en el siglo I antes de Cristo, en la ciudad de Gades.

"Mi abuelo estaría orgulloso de saber que la moneda forma parte ahora del patrimonio de Leeds -indica Edwards, tras donar la pieza-. Sin embargo, cómo llegó hasta aquí será siempre un misterio".

La moneda formará parte de la colección del Leeds Discovery Centre, que cuenta con un muestrario de monedas y dinero de todas las partes del mundo.

Desde el centro apuntan que los museos no están sólo para conservar objetos, sino que también "cuentan historias como esta, e inspiran a los visitantes a pensar de qué formas la historia nos rodea, muchas veces, en los lugares más insospechados".