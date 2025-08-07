Cómo tramitar la tarjeta de residente para las nuevas zonas de aparcamiento de Cádiz

Además de la zona azul y la zona naranja, Cádiz cuenta con plazas de aparcamiento regulado exclusivas para residentes. Se trata de las llamadas zonas verdes que se van a incrementar que están a punto de incrementarse a instancia de varias asociaciones vecinales de la ciudad, según ha informado la empresa municipal de movilidad, Emasa.

Concretamente, se va ampliar la zona verde ya existente de Los Corrales, que comprende los barrios de Los Corrales y Buenavista Recuperada-Entre Dos Puentes. Por otro lado, el barrio de La Laguna estrenará también su zona de aparcamiento regulado para residentes tras la solicitud de la Asociación de Vecinos Manuel de Falla. En este sentido, ¿quiénes pueden estacionar en las nuevas zonas verde y cómo se solicita la tarjeta de residente?

¿Quiénes pueden solicitar la tarjeta de residente en las nuevas zonas verdes?

Los requisitos para solicitar la tarjeta de residente son sencillos. El primero de ellos es haber pagado el Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) del año 2025 en la ciudad de Cádiz. En segundo lugar, el titular que conste en el permiso de circulación del vehículo debe estar empadronado en la zona de ámbito correspondiente:

Ámbito de domiciliación de la Zona Los Corrales

Avda. de Huelva en el tramo comprendido entre avenida de la Bahía y avenida del Guadalquivir.

Avda. del Guadalquivir en el tramo comprendido entre la Avda. de Huelva y la C/ Amiel.

Avda. del Perú en el tramo comprendido entre la Avda. del Guadalquivir y la C/ Veracruz.

C/ Brigadier Tofiño.

C/ Barbate en el tramo comprendido entre la Avda. del Perú y la C/ Amiel.

C/ Antonio de Ulloa.

C/ Rafael Picardo O’Leary.

C/ Santo Domingo de la Calzada.

C/ Eduardo Benot.

Pasaje de los Corrales.

C/ Jorge Juan.

C/ Fray Pablo de Cádiz.

C/ Donantes de Sangre.

C/ Pablo Casals.

C/ José Cadalso.

Patio Buenavista.

Patio Nuestra Señora de la Merced.

C/ Andrés Segovia.

C/ Arquitecto Torcuato Cayón.

C/ Gitanilla del Carmelo.

Plaza Francisca Larrea.

C/ Periodista Federico Joly en el tramo comprendido entre Avenida de la Bahía y la C/ Barbate.

Plaza Profesor Miguel Martínez del Cerro.

C/ Padre Jerónimo de la Concepción.

Plaza Rafael Alberti.

C/ Amiel.

Avda. de la Bahía en el tramo comprendido entre la Avda. de Huelva y la C/ Amiel.

Ámbito de domiciliación de la Zona La Laguna

C/ Adolfo Vila Valencia

C/ Alonso Cano

Avenida Cayetano del Toro, números impares, en el tramo comprendido entre la Avenida Marconi y la Avenida de La Coruña.

Avenida Marconi, números pares, entre la Avenida Cayetano del Toro y la Avenida de la Sanidad Pública

Avenida Sanidad Pública, números pares, en el tramo comprendido entre la Avenida Marconi y la Avenida de La Coruña.

C/ Capataz Manuel Pájaro

C/ Conil de la Frontera

C/ El Greco

C/ Escultor Juan Luis Vassallo Parodi

C/ Goya

C/ Julio Romero de Torres

C/ Madrazo

C/ Miramar

C/ Murillo

C/ Periodista Evaristo Cantero

C/ Pintor Clemente de Torres

C/ Pintor Francisco Prieto

C/ Pintor Godoy

C/ Pintor Justo Ruíz Luna

C/ Pintor Ribera

C/ Pintor Zuloaga

Plaza Bécquer

Plaza César Vallejo

Plaza de La Habana

Plaza Doctor Venancio González Martínez

Plaza Esquivel

Plaza Madrid

Plaza Pintor Meléndez

Plaza Reina Sofía

Plaza San Juan de Puerto Rico

Plaza Santa Teresa

C/ Santa Teresa de Jesús

C/ Santísimo Cristo de las Aguas

C/ Sorolla

C/ Velázquez

C/ Zurbarán

Cómo presentar la solicitud de la tarjeta de residente

La solicitud podrá tramitarse telemáticamente a través del formulario en la web de Emasa o bien de forma presencial en el Palacio de Congresos con cita previa. La documentación a adjuntar es la siguiente:

Solicitud debidamente cumplimentada.

Copia Permiso de circulación del vehículo

Copia Impuesto de vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) pagado en Cádiz.

Copia DNI

Orden de domiciliación

Tanto la solicitud como la orden de domiciliación de las tasas se pueden descargar en este enlace. La tasa de emisión de la tarjeta es de 20,40€, mientras que la tasa de estacionamiento para el 3º y 4º trimestre de 2025 es de 25€, lo que suma un total de 45,40 euros.

El primer pago se realizará mediante tarjeta si se entrega la documentación presencialmente, o por transferencia si se tramita de forma telemática. Las renovacioens se harán mediante domiciliación bancaria y la tasa de estacionamiento anual será de 50 euros.

¿Dónde y cuándo se puede aparcar?

Abonadas las tasas, el solicitante podrá estacionar en la zona verde correspondiente hasta el 31 de diciembre de 2025, siempre que reúna los requisitos. El horario de regulación de zona verde será de 24 horas los 365 días del año y los residentes acreditados podrán permanecer estacionados en el mismo lugar durante un tiempo máximo de 5 días. A partir de entonces, deberá rotar a una plaza distinta.

Por su parte, el horario de regulación de zona naranja será de lunes a domingo, festivos ncluidos, de 9:00 a 21:00 horas. Este es el listado de calles donde se puede aparcar:

Ampliación Zona verde Los Corrales (816 plazas)

Avenida de Huelva en el tramo comprendido entre la avenida de la Bahía y la avenida del Guadalquivir.

C/ Brigadier Tofiño.

C/ Barbate en el tramo comprendido entre la avenida del Perú y la C/ Amiel.

C/ Antonio de Ulloa.

C/ Rafael Picardo O’Leary.

C/ Eduardo Benot.

C/ Donantes de Sangre.

C/ Pablo Casals.

C/ José Cadalso.

C/ Andrés Segovia.

C/ Arquitecto Torcuato Cayón.

C/ Periodista Federico Joly en el tramo existente entre la avenida de la Bahía y la C/ Barbate.

Ampliación Zona naranja Los Corrales (399 plazas)

Avenida de la Bahía en las plazas de estacionamiento más alejadas del frente marítimo del tramo comprendido entre la avenida de Huelva y la C/ Amiel.

Avenida del Perú en el tramo comprendido entre la Avenida del Guadalquivir y la C/ José Cadalso.

Avenida del Guadalquivir en el tramo comprendido entre la Avenida de Huelva y la C/ Amiel.

C/ Padre Jerónimo de la Concepción.

Nueva Zona verde La Laguna (461 plazas)