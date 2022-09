La tormenta 'Danielle' vuelve a ser huracán en el Atlántico: ¿Llegará a Cádiz?

El nombre de 'Danielle' sobrevuela en la mayoría de informativos y medios de comunicación. Pues se trata del primer huracán que se forma en la cuenca atlántica en 2022. Aunque en un primer momento, pasó a la categoría de tormenta tropical, en las últimas horas ha vuelto a adquirir fuerza hasta convertirse otra vez en huracán.

En la tarde de ayer, este huracán alcanzaba los 120 kilómetros por hora, después de perder mucha de su fuerza el sábado pasado. Pese a este dato, no es un avance extraordinario. De hecho, se considera que su trayectoria es lenta.

En estos momentos, informa EFE, se encuentra a 1.590 kilómetros al oeste de las Islas Azores. 'Danielle' prosigue su marcha hacia el noreste y se espera que continúe en esa dirección.

¿'Danielle' afectará a Cádiz?

Un experto de la agencia estatal predijo a última hora del domingo que 'Danielle' en España podría afectar en el norte peninsular, en Galicia, y no en forma de huracán. Tan solo provocaría una agitación en las mareas y borrascas para esa zona.

En la tarde de ayer, González Alemán avisaba en Twitter que esta circunstancia no era motivo de celebración, ya que un huracán venido a menos convertido en borrasca podía causar severos problemas, aunque existan pocas probabilidades de que esto ocurra.

Se suele pensar que cuando un ciclón tropical pasa a ser ciclón extratropical (borrasca) pierde su peligrosidad.Pero no, muchos pueden incluso tener un mayor impacto al transformarse. Aunque con baja probabilidad, este escenario aún es posible según varios modelos. pic.twitter.com/2LJaTOGrca — J. J. González Alemán (@glezjuanje) September 4, 2022

Sin embargo, en las últimas horas, este posible y escaso peligro se ha disipado. 'Danielle' ha tomado una dirección que lo aleja de península ibérica y salvo sorpresa, no tocará ni siguiera el litoral norteño. De ahí que González Alemán comente que incluso se puede descartar que 'Danielle' sea una amenaza y que no ocasionará ni siquiera borrascas. Por lo que en Cádiz no se notará 'Danielle' y tampoco lo hará en el resto de España, al haber cambiado su marcha.