Una tiktoker enseña su minúsculo piso en Cádiz y las redes alucinan: "Así quiero que sea mi ataúd cuando me muera"

La vivienda es uno de los grandes problemas de la sociedad actual y poder permitirse un alquiler es un lujo para muchas personas. Esto ha provocado que haya gente viviendo en lugares que pueden distar mucho de un hogar tradicional, se ven pisos muy pequeños a precios de oro, pero lo que ha removido a los usuarios de TikTok ha sido la casa donde vive @victoria.galvezm en Cádiz.

La joven se ha vuelto viral en redes sociales por su piso, concretamente por el dormitorio. Victoria hace vídeos y los sube a esta red social y el contenido que publica se basa principalmente en la limpieza. La joven da trucos de limpieza y enseña cómo mantener la casa ordenada en cada una de sus estancias, un tipo de contenido que suele generar muchas visualizaciones y es que a los usuarios de esta red social, les encanta ver cómo otros limpian y mantienen el orden en su casa.

Victoria ha sorprendido a los usuarios de TikTok con su piso y es que el dormitorio es minúsculo, tanto es así que la protagonista de la historia tiene que ponerse de rodillas para poder hacer la cama o barrer el suelo, porque no cabe de pie. El techo de la estancia de noche principal es tan bajo que no permite que alguien de tamaño medio pueda estar de pie en ese lugar de la casa, incluso habría que comprobar si cabe sentada en la cama o si tampoco puede permitirse ese lujo.

El resto de la casa tiene un aspecto más normal, aunque sea pequeña, al menos tiene el tamaño propio para poder hacer una vida sin complicaciones. Para limpiar los armarios de la cocina, incluso tiene que llegar a usar una escalera porque no llega de lo alto que está. Los comentarios de esta publicación se han convertido en la joya de la corona y es que los usuarios aprovechan cada ocasión para desatar su ingenio y creatividad.

La publicación de Victoria tiene más de dos mil comentarios y algunos de los más destacados son: "¿En los gastos de casa están incluidos los del fisio?"; "Uno se levanta asustado y se pega con el techo"; "Al principio pensé que era una casa de pinipon"; "Así quiero que sea mi ataúd cuando me muera"; "Los 4 metros de techo de la cocina se los podrías pasar al dormitorio"; "Mi hernia discal could never"; "Me cuesta tener ganas de hacer la cama de normal, imagínate de rodillas..."; "#claustrofobia"; "1800 € Madrid centro".

Estos son algunos de los comentarios de los más de dos mil que contiene la publicación y hay quienes afirman que no ven problema más allá de que el dormitorio sea pequeño y admiran que la casa esté tan bonita y tan limpia. La joven parece estar encantada con el tamaño de su vivienda y lo luce con orgullo en TikTok. La mayoría de los vídeos que sube tienen bastante visibilidad, aunque este concreto ha superado los 7 millones de visualizaciones y tiene más de 300.000 likes.