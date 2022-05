El tiempo en la provincia de Cádiz: Alerta amarilla por el levante entre temperaturas veraniegas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar este martes, 10 de mayo, avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros en el litoral gaditano, concretamente en la zona de El Estrecho, donde se esperan fuertes vientos.

En concreto, según la información de la Aemet publicada en su página web, el aviso por oleaje se activará en a las 00,00 horas del martes y está previsto durante todo el día. El aviso se amplía también por el momento durante toda la jornada del miércoles. Esta alerta afectará al Estrecho gaditano y se esperan vientos del oeste fuerza 7.

Cielos despejados y calor

Con respecto a las previsiones, la Aemet pronostica cielos poco nubosos o despejados en la provincia, con temperaturas que pueden llegar a los 30 grados en la Sierra y la campiña de Jerez. Los vientos de levante y fuertes, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el Estrecho, acompañarán además a estas temperaturas casi veraniegas.

Este fin de semana el verano ha hecho acto de presencia en pleno mes de mayo con temperaturas que han sobrepasado los 25 grados en la mayor parte de la provincia. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología espera que el tiempo en Cádiz durante estos días sea principalmente estable, predominando los cielos despejados y con el mercurio rondando, si no superando, la marca de los 30 grados durante las horas centrales del día.

En la Bahía de Cádiz el viento que predominará durante toda la semana será el Levante, con tendencia variable a partir del jueves. Las rachas que espera la Aemet son altas pero muy alejadas de los 80 km/h que por ahora se prevén en la zona de Tarifa para martes y miércoles.