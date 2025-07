El tiempo en Cádiz, a punto de cambiar: este día se complicarán los planes de playa

Las buenas temperaturas de las que está disfrutando Cádiz, con días sin excesivo calor, pueden tener las horas contadas según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Los termómetros están a punto de comenzar a repuntar de la mano de uno de los invitados menos deseados por los miles de veraneantes que eligen la costa gaditana para pasar sus días de verano: el levante. Según los pronósticos de Aemet, el viento de componente este entrará el viernes y lo hará incluso con cierta intensidad.

El levante llega a Cádiz esta semana

Aunque por el momento, el servicio meteorológico estatal no ha activado ningún aviso por este motivo, está previsto que la jornada del viernes 25 comience con un cambio de viento. El de componente oeste y norte de estos días dará paso al que procede del este, el levante, y además llegará con fuerza. En las primeras horas del día (el tramo horario entre las 00:00 y las 06:00) se espera que la velocidad sea de entre 20 y 30 km/h en la Bahía, con rachas que podrían llegar a superar los 50 km/h. Aemet espera que a partir de media mañana la intensidad siga en aumento, aunque no será de forma excesiva. El levante se quedará también durante buena el sábado y empezará a perder intensidad a primera hora de la mañana del domingo, con un cambio de viento previsto de nuevo para mediodía.

La llegada del levante supondrá también el aumento de las temperaturas, que estos días han estado más suaves e incluso frescas en determinadas horas. Aemet espera que las máximas remonten por encima de los 30 grados estos días de levante y que para el lunes 28 vuelvan de nuevo a unos registros más parecidos a los de estas jornadas de atrás.

No obstante, el cambio de vientos no afectará al estado de los cielos en la provincia, que de forma generalizada seguirán siendo bastante soleados según los modelos con los que trabaja Aemet.

Esto es lo que caracteriza al levante

El levante (este) es el viento por excelencia en la ciudad, es un gaditano más aunque poca gente se alegre cuando llega, especialmente en verano cuando es capaz de estropear un día de playa. Al venir de tierra, trae humedades más bajas y en verano puede llegar a ser muy cálido, aunque normalmente cuando sopla la temperatura no suele ir más allá de los 33-35 grados. En invierno, aunque sube la temperatura cuando se presenta, suele ser un viento molesto debido a su carácter racheado, especialmente por las noches, cuando aumenta la sensación de frío. "Es sin duda el viento más conocido pero no es el más predominante. Aunque no lo parezca, en Cádiz hay muchos más días de poniente y de suroeste, especialmente este último", según explica el meteorólogo gaditano Manuel Salguero.