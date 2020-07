El viento de poniente hará que la Bahía de Cádiz no sufra los estragos de la ola de calor que ha entrado en gran parte del país este jueves y estará vigente hasta el próximo sábado, 1 de agosto, por la presencia de una masa cálida de origen africano. Esto no significa que no vaya a hacer calor, ya que las temperaturas máximas superarán los 30 grados, aunque el impacto será mucho menor que en otras partes del territorio nacional.

Así, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Cádiz capital se espera para este jueves una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 24 grados. El viento de poniente se hará notar durante toda la jornada, amainando a última hora de la tarde. Por su parte, este viernes habrá un respiro en las temperaturas, ya que la máxima descenderá hasta los 28 grados y la mínima hará lo propio hasta los 23 grados. Por su parte, el sábado, 1 de agosto, los termómetros recuperarán los valores del jueves.

Por su parte, en el resto de la Bahía de Cádiz, las máximas oscilarán este jueves entre los 36 grados de Chiclana, los 34 grados de El Puerto y Puerto Real, y los 33 de San Fernando, mientras que las mínimas alcanzarán los 25 grados en San Fernando, los 24 grados en Chcilana y Puerto Real, y los 23 grados en El Puerto.