Imagen de archivo de una de las hamburguesas que estará The Champions Burger en Cádiz.

El estadio Nuevo Mirandilla será un paraíso para los amantes de la carne y las hamburguesas. Será allí donde lleguen las mejores en un evento donde el público podrá votar y probar a las hamburguesas participantes, así como otras que no entran en el concurso y que estarán a la venta en diferentes foods trucks.

The Champions Burger, el primer camponato de hamburguesas de Espa y que sigue una ruta por varios lugares del país, estará en Cádiz desde el 5 y hasta el 15 de junio, abierto todas las noches entre semana y todo el día los dos fines de semana. Según explican los organizadores en su web, serán más de 20 food trucks de alto nivel que sorprenderán con sus variadas y originales burgers que han preparado exclusivamente para esta edición.

Entre las 22 foods trucks se podrá votar a un total de 10 siguiendo putuando por la carne, el pan, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. Con estos votos saldrán tres ganadoras como mejores hamburguesas de Cádiz. Al final de la ruta, las mejores burgers competirán por alzarse con el título a mejor hamburguesa de España.

Entradas, horarios y precios

La entrada al estadio Nuevo Mirandilla será gratuita. El evento se celebrará entre el 5 y el 15 de junio. El día de apertura se abrirá desde las 19:00 horas. Los horarios serán de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 h y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 h.

Las hamburguesas se venderán en las foods trucks, Durante todo el tiempo que dure el evento no se podrá pagar en efectivo. Sin embargo, si traes efectivo, podrás dirigirte al bus negro de la entrada del evento, donde podrás cambiar el efectivo en una tarjeta prepago. (La tarjeta tiene una fianza de un euro (1,00€), que podrás recuperar junto con el dinero no gastado en la missa zona. Una vez finalizado el evento, no se devolverá el efectivo de las tarjetas).

La organización informa también de un descuento si se piden las hamburguesas por Ubers Eats y ahorrarse las colas. Hay una promoción con el código de descuento «TCBTOUR3» con 3€ de descuento que será válida para nuevos usuarios y en el primer pedido que se realice dentro del recinto del evento. Si ya eres usuario o haces el pedido fuera del recinto, no se aplicará el descuento, solo conseguirás ahorrarte las colas. Tampoco hay servicio a domicilio.

Hamburguesas participantes en la votación

Podras probar y votar a estas hamburguesas:

Explosiva- Moa: Brioche explosivo, chuleta de vaca nacional, salsa BOOM, cheddar ahumado, costilla de vaca estilo Texas, papas pay y salsa Summer.

La Cadista- Streetfood: Pan oficial Cádiz C.F., carne de vaca nacional, chicharrones caramelizados al estilo andaluz, queso amarillo, salsa Mágica, crujiente Carranza y salsa cadista.

All-Star-Muralla: Pan brioche, 180 g de picada de chuletón premium, doble queso cheddar ahumado, salsa Golden, bacon bits caramelizados, salsa All-Star, cebolla crispy y patatas paja.

Galáctica- Dak Burger: 180 g de chuletón de vaca nacional, cheddar rojo madurado, salsa Galáctica, pulled beef, bacon bits, crispy onion y polvo estelar.

Multiorgásmica- The Vicbros Burger : Pan brioche, salsa Orgásmica, carne de vaca vieja madurada, cheddar ahumado, cebolla caramelizada, mini torreznos, salsa Khalifa y lluvia crunchy de bacon.

Eminem Resurrection- Soul: Brioche de patata con caramelo y polvo de bacon, dusted korn, chuletón dry-aged, queso Jack Monterey ahumado, mermelada de bacon y salsa Detroit.

Royale Gold- Godeo: Brioche con oro comestible, salsa Emmy, mermelada de bacon, carne de chuletón, queso ahumado, costillar de ternera a baja temperatura 48 h, sour cream ahumada y bacon bits.

Black Rose- Nola Smoke: Pan rojo y negro artesano, caramelo de rosas con crumbrel de Lotus y Polen, salsa mayo ahumada, carrillera con mermelada de bacon y crema " BLACK ROSE".

La Finalista- Rico: Brioche de bacon, carne de chuletón madurado, bacon caramelizado, cheddar fundido, crispy onion, mayo RICO y lluvia de parmesano.

La Bichota Pro Max- Tarantín Chiflado: Brioche de queso gratinado, jeringa de salsa Pro Max, medallón de costilla frita con queso, croqueta de mac & cheese y picada de chuletón con doble cheddar.

The Winner- Tokio: Carne de chuletón, pan brioche con reducción Red Winner, crema de queso trufada, Wagyu cocinado a 48 h y caramelizado, queso gouda ahumado y cecina crunchy.

Black Queen- Vacarnal Burger: Costilla rota ahumada 48 h, mermelada de bacon bites sobre Black Angus, cheddar rojo, salsa Queen, crispy onion e hilos de salsa cheddar rosa sobre brioche negro.

Mamba Negra- Circo: Chuletón premium, costilla Black Angus 48 h glaseada, cheddar rojo fundido, caramel bacon, crush de Doritos Tex Mex, salsa Mamba, cebolla crispy y brioche negro.

La K-Chopo Astur- K-Chopo: Pan artesano de patata, salsa K-Chopo casera, 175 g de carne de chuletón gallego madurada 30 días, queso Monterey, pulled pork 150 g, cebolla crispy, salsa BBQ casera y polvo de K-Chopo.

Thequeen- Tximist: Brioche negro con oro, chuletón smasheado, cheddar americano, cream cheese truffle, costilla a baja temperatura 24 h, crujiente premium, salsa TheQueen y lluvia de oro.

La Gaditanísima- Menos Smash: Patty smash de vaca, alioli, lemon curd, queso Cigarral, chicharrón de Cádiz al corte a baja temperatura, patatas fritas Franjosé (de Cadi Cadi) y polvo de queso.

La Glotona- Seven Street Food: Pulled pork, mermelada de bacon, cheddar, Monterey Jack, salsa secreta Pia, fritos, carne de 180 g y pan brioche.

Sweet Wolf- Wolf Burgxr: Deliciosa doble patty smash, doble queso cheddar ahumado, mayonesa de jugo de carne, onion bits y nuestro bacon caramelizado al oloroso.

Además no podrás votar pero sí degustar la Gottan Grill, Moflete y The Ox. También se completará la experiencia con distintos complementos y postres.

Cómo votar

Coge el ticket que te han dado al recoger tu burger y escanea el QR. Una vez escaneas el QR, puntúa por la carne, el pan, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. Con vuestros votos haréis ganadoras a las tres mejores hamburguesas de Cádiz. Al final de la ruta, las mejores burgers competirán por alzarse con el título a mejor hamburguesa de España.