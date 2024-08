Termina sus vacaciones en Cádiz y su reflexión sobre los andaluces se vuelve viral

Aunque todas las personas somos diferentes, hay rasgos que por lo general nos unen a los que convivimos en una misma zona geográfica. Y aunque esté muy cerca de caer en el tópico, de los andaluces siempre se ha dicho que en su mayoría somos abiertos y sociables, siempre dispuestos a ayudar. Como en todo, siempre hay excepciones que no vienen más que a confirmar la regla general. Además, solemos tener un gran sentimiento de arraigo a nuestra tierra: nos sentimos andaluces por encima de todo pero no de manera excluyente.

La usuaria en TikTok Estela Amorós ha publicado en la red social china un vídeo contando su experiencia tras regresar de sus vacaciones en Andalucía, y al parecer la joven ha quedado encantada con nuestra tierra.

"Acabo de volver de Andalucía y tengo una pregunta a los andaluces. He estado en Cádiz, por la zona de Barbate, Vejer...¿cuando salís de Andalucía, verdad que la gente os parece antipática?", comienza su vídeo.

"Jamás me han tratado tan bien camareros, recepcionistas, gente de la calle te ayuda (algo que incluso decía con cierta sorpresa)", reflexionaba Amorós en una publicación que rápidamente se ha hecho viral. "No sé si es mi percepción, pero a mí, si viviera en Andalucía, todo el mundo me parecería antipático", concluye.

La publicación tiene más de 130.000 'likes' y casi 7.000 comentarios, la mayoría de ellos agradeciendo a la joven el haber hablado bien de nuestra comunidad y confirmando que, efectivamente, "Andalucía es lo mejor que puede tener España".