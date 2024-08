Todo lo que se sabe de la polémica con las patatas sabor jamón y su prohibición

A finales del mes de julio muchos usuarios, especialmente de redes sociales, se hicieron eco de una supuesta prohibición de producción impuesta por la Unión Europea y que afectaba directamente a uno de los aperitivos más comprados en los hogares españoles. Según estos mensajes, las patatas fritas de sabor jamón y barbacoa tenían los días contados, provocando distintas reacciones de los consumidores más fieles de este tipo de productos.

Fue tal la dimensión que alcanzó la información que la propia Unión Europea tuvo que emitir justo un día después otro mensaje más 'tranquilizador'. La Comisión Europea publicó en su cuenta en X (antes Twitter) que ese titular, el de la directa prohibición de las patatas fritas sabor jamón, no era cierto sino que lo que se había prohibido eran determinados aditivos de aroma ahumado que se emplean para la producción de estos snacks, por lo que una receta que no incluya esos aditivos podrá seguir produciendo. Y se sobreentiende que, en el caso de recetas que sí los usen, tendrían que cambiarlos para seguir fabricando, pero que en ningún caso se prohibía la producción de las patatas 'per se'.

En el mismo hilo en X la Comisión Europea explica que la decisión (la de vetar esos aditivos) fue apoyada por los 27 países de la Unión Europea y se basa en evaluaciones científicas que señalaron que esos componentes pueden dañar el material genético de los consumidores, elevando el riesgo de sufrir enfermedades como el cáncer.

En los distintos análisis, estos aditivos habían mostrado un riesgo potencial de genotoxicidad: es decir, la capacidad de dañar el genoma de los organismos, lo que a su vez incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades como cáncer o patologías genéticas hereditarias. En seis de los casos, esta potencial genotoxicidad se explica por la presencia del compuesto 2(5H)-furanona; en los dos restantes, aunque aún es necesario que se confirme con más pruebas, también existen indicaciones de posible genotoxicidad y de la presencia del compuesto.

Los productores dispondrán de un periodo de tiempo variable para adaptarse a esta nueva normativa comunitaria:

5 años para los productos alimenticios en los que los aromas de humo sustituyen a un proceso de ahumado convencional

2 años en los que los aromas ahumados se emplean para "añadir" sabor

Los aditivos que se han analizado y sobre los que pesa esa prohibición de la Comisión Europea son:

ProFragus SmokeR714 (SF-001)

Zesti Smoke Code 10 (SF-002)

Concentrado de humo (SF-003)

Scansmoke SEF525 (SF-004)

SmoKEz C-10 (SF-005)

SmokEz Enviro-23 (SF-006)

ProFagus SmokeR709 (SF-008)

Fumokomp (SF-009)

Los consumidores pueden identificarlos revisando las etiquetas de los paquetes de snacks que puedan tener por casa.