La surrealista entrega de este repartidor de Glovo en Cádiz: "Estaban en pelotas"

Los repartidores a domicilio trabajan todos los días de la semana y prácticamente a cualquier hora del día, plataformas como Glovo apuesta porque los clientes puedan tener todo lo que necesiten en cualquier momento del día. Desde algunos productos de supermercado, un pedido de comida a domicilio, unas flores o incluso productos de parafarmacia y belleza. Es un trabajo complicado porque no importan las condiciones climáticas que haya que ellos se mantienen al pie del cañón.

En Cádiz, Álex Solla, @alexboken en TikTok, relata muchas de las experiencias que vive en su día a día mientras trabaja y es que no siempre se encuentran situaciones agradables o normales cuando van a entregar un pedido en un domicilio. El famoso influencer ha relatado lo que ha tenido que pasar hace 10 días en su cuenta de TikTok y ha dejado impresionado a todos sus seguidores.

¿Qué es lo que le ha sucedido a Álex Solla?

El protagonista de la historia relata que fue a entregar un pedido al barrio de La Viña a lo que parecía que era un apartamento turístico y eran las 11:30 del lunes cuando el joven recibe el pedido y se trata de una botella de ron, una de Coca Cola y una bolsa de hielo, eso ya daba pistas de que lo podía venir a continuación demasiado normal no iba a ser. Álex graba el pedido y su incursión en el supermercado en cuestión cuando recoge todos los elementos para entregar en el domicilio.

Lo siguiente que graba el joven es el momento después de haber entregado el pedido a los clientes. "Lo que me acaba de pasar. Me ha abierto la chica y el chico en bolas. Literalmente. ¿La peña por la mañana qué coj****?", exclamaba el repartidor muy sorprendido ante el panorama que acababa de contemplar cuando se encontraba trabajando.

"No era en bolas literal, sino que estaba la chica sin la parte de arriba, pero en bragas y el chico estaba en calzoncillos. Cuando me han abierto he pensado que me iban a ofrecer un trío o algo", continuaba Álex Solla relatando. "Me he quedado loco, menos mal que esta vez no me han tenido que pedir cambio y ha podido ser una interacción rápida y me he ido, pero te lo juro, es que hay veces que esto es surrealista. Porque además me han abierto los dos".

El joven entiende que cuando hace calor las personas abran la puerta de su casa con menos ropa que invierno, pero es muy diferente eso a encontrarse a dos personas casi desnudas cuando se tiene que entregar un pedido. Solla advierte a todos los usuarios de TikTok de que su contenido es lo suficientemente bueno como para seguirlo e invita a todos a hacerlo, porque las anécdotas que cuenta son de lo más surrealista.