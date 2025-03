Un repartidor a domicilio en Cádiz lanza una advertencia: "No hagas esto"

La comida a domicilio vive desde hace años un gran auge y es que el poco tiempo que se tiene para poder cocinar con tranquilidad y a diario. La comodidad de las aplicaciones que permiten tener todo tipo de comida en casa en menos de una hora son uno de los aspectos más valorados por los consumidores a la hora de hacer uso de este tipo de apps.

Los usuarios de este tipo de aplicaciones, que permiten disfrutar de una comida de restaurante en tu propia casa, no son conscientes de algunos de los aspectos que viven o sufren a diario algunos de los repartidores a domicilio que hacen entrega de los pedidos. En TikTok, @alexboken que es repartidor de Glovo ha pedido un favor a sus seguidores.

Son muchísimas las personas que a diario hacen uso de Glovo, Uber Eats o Just Eat para comer o cenar y hay quienes deciden hacer el pago en efectivo y otros tantos con tarjeta. Pues Álex le ha lanzado una advertencia a todos los usuarios de estas app que pagan en efectivo y es que a menudo se ve en un aprieto el rider debido al cambio.

Cuando se realiza un pedido en una app de comida a domicilio se puede pagar en efectivo o con tarjeta, las personas que deciden efectuar el pago en efectivo deben poner el billete con el van a pagar y así el repartidor asignado sabrá cuánto cambio necesita para poder devolverle la vuelta. @alexboken hace un llamamiento desde su cuenta de TikTok para que los usuarios sean conscientes de que "no somos cajeros autómáticos ni un McDonalds", afirma el joven.

El repartidor dice no quejarse de que la gente pague en efectivo o con billetes grandes, lo que sí lanza un llamamiento. "Nosotros no tenemos dinero infinito para dar cambio. ¿Quiero decir que no paguéis con un billete de 50 euros? No. Pero si pagáis con billetes de 50 euros pues que sea para más de 20 o 30 euros de compra", relata Álex.

Los repartidores a domicilio tienen el cambio muy contado, por eso prefieren que se pague con billetes pequeños si se hace una compra pequeña, porque de hacerlo con billete grande, deja sin recursos a los riders para los siguientes servicios. "Si tú compras una cosa de 10 o 12 euros y me pagas con un billete de 50 euros igual tengo cambio para ti, pero para el siguiente ya no tengo. No puedo estar cambiando el cambio todo el rato", este llamamiento lo ha mandado el joven mientras daba un paseo por la playa y se puede apreciar Cádiz al fondo.