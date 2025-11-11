El sueldo que puedes tener como reservista voluntario en las Fuerzas Armadas

En España hay alrededor de 3.000 reservistas voluntarios, personas que deciden aportar de forma temporal sus capacidades y conocimientos a las Fuerzas Armadas y que se activarán durante un tiempo determinado en una unidad y con una ocupación, que puede ser también en una misión en el exterior si así se ha expresado en el compromiso adquirido.

Cada año, el Ministerio de Defensa abre una convocatoria para optar a esta condición, con cientos de plazas que en el Ejército de Tierra, Armada, el Aire y los Cuerpos comunes a los que se puede acceder tras presentar la solitud en el plazo, cumpliendo unos requisitos y tras pasar una formación de algo más de un mes entre un centro de formación y la unidad asignada.

A partir de entonces, obtienes la condición de reservista voluntación con la firma de un compromiso de tres años, que se puede ampliar, y con la posibilidad de elegir áreas de trabajo y cometidos o tareas, en base al compromiso que, voluntariamente, se haya adquirido. Podrá ser para ejercicios de instrucción y adiestramiento o cursos de formación y perfeccionamiento durante no más de un mes al año, pero por supuesto también -explican desde el Misterio- para prestar servicio en unidades donde, durante ese tiempo se tendrá los mismos derechos y deberes de un militar profesional.

El sueldo de un reservista voluntario

Un reservista voluntario puede tener los empleos de aférez, sargento, soldado o marinero según la categoría a que hayan accedido por su formación. Además de poder compaginarlo con tu empleo -en la que tendrán que mantener tu puesto tras la activación-, los reservistas tienen unas retribucciones durante el tiempo de activación ya sea para prestar servicio o bien para adiestramiento, según se explica en la web de reclutamiento del Ministerio de Defensa.

Así, una vez esté prestando servicio, percibirá las retribuciones fijadas para los militares profesionales con empleo equivalente. Para los de tropa y marinería, las retribuciones serán las correspondientes a los militares profesionales, de empleo equivalente, con una relación de servicios de carácter temporal y que no tengan suscrito un compromiso de larga duración, que se queda en uno 1.200 euros. En el caso de sargento sería unos 1.800 al mes y de alférez unos 2.000. Durante el tiempo que estés activado, el Ministerio de Defensa te pagará una indemnización o un sueldo según el tipo de activación.

Por otro lado, también durante su estancia en los centros de formación, o en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, para la realización de la formación militar básica y específica, los reservistas voluntarios que sean activados para la realización de períodos de instrucción y adiestramiento o asistir a cursos de formación y perfeccionamiento, percibirán una indemnización que se calculan sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), que ahora mismo está 1.184 euros. Así para el empleo de soldado o marinero será el doble de dicho salario (2.368 brutos), para sargento será 2,5 el SMI (2.960 euros)el de alferez o alférez de fragata será tres veces dicho salario (3.552). Esto durante el tiempo en que esté realizando una instrucción, adiestramiento. El Estado corre a cargo de los gastos de desplazamiento siempre que seas activado.

Hay que tener en cuenta que adquitir esta condición puede dar ventajas como puntos de méritos en las oposiciones a funcionario.