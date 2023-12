Esta será la subida de las pensiones en Cádiz para 2024

El Gobierno ya ha anunciado cuáles serán los incrementos de las pensiones para el próximo año 2024, con sbidas en distintas medidas para las pensiones contributivas, la no contributivas y mínimas, las de viudedad y también el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En Cádiz, hay algo más de 228.000 pensionistas que verán una mejora en sus ingresos que van desde el 3,8 al 14,1%.

Las pensiones mínimas y las no contributivas -destinadas a aquellos que no han cotizado lo suficiente-, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), estarán por encima del incremento del IPC. La reforma de pensiones, aprobada en marzo de este año y centrada en la obtención de ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema, contemplaba mejoras en las pensiones mínimas contributivas, estableciendo que experimentarán, desde 2024 y hasta 2027, una subida progresiva superior al IPC para asegurar que al final de dicho periodo no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. Las de viudedad, con cargas familiares lo harán hasta el 14%.

Mientras, las contributivas -aquellas basadas en las cotizaciones previas de los trabajadores- subirán en seguimiento al IPC (Índice de Precios al Consumo), siguiendo el dato conocido el mes pasado.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha informado de esta subida en su cuenta de 'X' (antes Twitter), desde donde ha querido mandar un "mensaje de tranquilidad y garantía a los pensionistas de hoy y del mañana".

Cuánto subirán las distintas pensiones

Las mínimas y las no contributivas subirán en 2024 un 6,9%. Las pensiones mínimas contributivas aumentarán aproximadamente entre 16,5 y 100 euros al mes, dependiendo de la clase de pensión y de las circunstancias personales.

subirán en 2024 un 6,9%. Las pensiones mínimas contributivas aumentarán aproximadamente entre 16,5 y 100 euros al mes, dependiendo de la clase de pensión y de las circunstancias personales. La pensión mínima de viudedad con cargas familiares se incrementará un 14,1%, desde los 905,9 euros actuales al mes hasta cerca de 1.033,6 euros mensuales. con 127,7 euros más según las circunstancias. Más de 56.000 residentes en Cádiz cobran esta pensión de viudedad, que se puede compatibilizar con otras pensiones contributivas, que también mejorarán por su parte.

con cargas familiares se incrementará un 14,1%, desde los 905,9 euros actuales al mes hasta cerca de 1.033,6 euros mensuales. con 127,7 euros más según las circunstancias. Más de 56.000 residentes en Cádiz cobran esta pensión de viudedad, que se puede compatibilizar con otras pensiones contributivas, que también mejorarán por su parte. Las pensiones contributivas lo harán un 3,8% según las estimaciones. La media de la provincia de Cádiz es de 1,181 euros, que en este caso supondría una mejora de 44,88 euros al mes en sus 14 pagas. (La media de las pensiones por municipios en la provincia de Cádiz)

lo harán un 3,8% según las estimaciones. La media de la provincia de Cádiz es de 1,181 euros, que en este caso supondría una mejora de 44,88 euros al mes en sus 14 pagas. (La media de las pensiones por municipios en la provincia de Cádiz) Por su parte, el Ingreso Mínimo Vital lo hará también en un 6,9%

La Seguridad Social, bajo la dirección de Elma Saiz, informó que en noviembre de 2023 se gastaron 12.100,8 millones de euros en prestaciones contributivas, representando el 11,5% del PIB. Esto refleja un aumento significativo en comparación con el mismo mes del año anterior, principalmente debido a la inflación acelerada por la crisis energética. Actualmente, España paga 10,1 millones de pensiones contributivas, con 9,1 millones de pensionistas. Estas cifras nos dan una idea del reto que enfrenta el sistema de pensiones debido al envejecimiento de la población.

¿Es compatible la pensión de viudedad con otras por jubilación o incapacidad?

Las pensiones contributivas no pueden cobrarse, por lo general, de manera simultánea. Sin embargo, la excepción es la pensión de viudedad, que sí puede obtenerse de manera complementaria a otras.

Estas son todas las pensiones que se pueden cobrar a la vez de una de viudedad: