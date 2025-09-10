Suben de nuevo las temperaturas este fin de semana en Cádiz

Tras las temperaturas más frescas de los últimos días con la bolsa de aire frío que se ha colado en la península, el sol apretará algo más de cara al fin de semana en Cádiz. Así lo recoge la página de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en la que se refleja una subida de varios grados que llegarán a los 29 en Cádiz capital el viernes, 28 el sábado y 29 el domingo otra vez, mientras que en Jerez serán 34, 37 y 36, respectivamente. En cuanto a las temperaturas mínimas serán de 20 y 21 grados durante prácticamente toda la semana.

El viento que soplará estos días será de sur e incluso de levante flojo el sábado, con lo que serán unas jornadas muy agradables de verano, sin ningún tipo de sobresaltos, según figura en la web estatal. Así, en la extensión de Andalucía recoge que el tiempo seguirá estable este miércoles tras el alejamiento de la vaguada que apenas nos ha afectado, aunque con viento de poniente que refresca el ambiente y con nubes altas matinales. El poniente soplará entre moderado y fuerte esta tarde en el área del Estrecho de Gibraltar.

En cuanto a la semana próxima, el lunes soplará de nuevo viento de levante entre flojo y moderado, que se marchará ya el martes, según las primeras previsiones, por lo que continuará las buenas temperaturas de