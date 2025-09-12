Estas son las playas y piscinas de la provincia de Cádiz donde está prohibido fumar

La reciente aprobación del proyecto de la nueva ley antitabaco ha supuesto un paso adelante en la protección de la salud pública en España. La normativa amplía la prohibición de fumar o vapear a espacios abiertos de gran concurrencia, como terrazas, instalaciones deportivas, recintos hospitalarios y piscinas. El objetivo es reducir la exposición involuntaria al humo, proteger a los menores y reforzar los entornos saludables.

En la provincia de Cádiz, la medida se suma a la campaña Playas y Piscinas Sin Humo de la Junta de Andalucía, que lleva años incentivando a los municipios a declarar zonas libres de tabaco en espacios de ocio y esparcimiento. A día de hoy, varias localidades gaditanas cuentan con un listado de arenales y piscinas en los que fumar está vetado, tanto para preservar la salud como para evitar la contaminación por colillas.

Las playas de Cádiz libres de tabaco

Cádiz es una de las provincias con mayor número de municipios adheridos a la campaña Playas Sin Humo. Los ayuntamientos que participan han delimitado zonas específicas —y en algunos casos, la totalidad de las playas— donde no se puede fumar. Esta es la relación completa:

Algeciras : Playa Getares (zona Antiguo Nido) y Playa La Concha.

: Playa Getares (zona Antiguo Nido) y Playa La Concha. Barbate : Playa Caños de la Meca, Playa El Carmen, Playa Zahara de los Atunes y Playa Zahora.

: Playa Caños de la Meca, Playa El Carmen, Playa Zahara de los Atunes y Playa Zahora. Conil de la Frontera : Playa El Chorrillo y Playa La Fontanilla.

: Playa El Chorrillo y Playa La Fontanilla. La Línea de la Concepción : Playa Levante.

: Playa Levante. El Puerto de Santa María : Playa La Puntilla.

: Playa La Puntilla. Puerto Real : Playa La Cachucha, Playa La Ministra y el Conchal.

: Playa La Cachucha, Playa La Ministra y el Conchal. Sanlúcar de Barrameda : Playa Bonanza, Playa Bajo Guía, Playa Calzada-Piletas y Playa Jara.

: Playa Bonanza, Playa Bajo Guía, Playa Calzada-Piletas y Playa Jara. Tarifa : Playa Atlanterra, Playa Bolonia, Playa Chica, Playa Lances Sur y Norte, y Playa Valdevaqueros.

: Playa Atlanterra, Playa Bolonia, Playa Chica, Playa Lances Sur y Norte, y Playa Valdevaqueros. Vejer de la Frontera: Playa El Palmar.

También se suma la playa interior del Santiscal en Arcos de la Frontera y el Área Recreativa Arroyo Molinos en Zahara de la Sierra, dos enclaves de agua dulce muy frecuentados en verano.

En estas zonas, la prohibición busca garantizar un entorno saludable y reducir la acumulación de colillas, uno de los residuos más frecuentes y contaminantes en el litoral.

Las piscinas municipales también se suman

Además de los arenales, varias piscinas municipales de la provincia han decidido declararse libres de humo. Los municipios que se han adherido son: Alcalá del Valle, Arcos de la Frontera, Benalup-Casas Viejas, Bornos, El Gastor, Grazalema (Piscina "El Tajo"), Trebujena, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra.

Qué cambia con la nueva ley antitabaco

El Ministerio de Sanidad ha impulsado esta reforma con una premisa clara: el tabaco no solo afecta a quienes lo consumen, sino también a quienes se ven obligados a respirar el humo. Según los datos de la Sociedad Española de Neumología, la exposición pasiva causa cada año más de 1.000 muertes en España.

El texto legal amplía los espacios libres de humo en lugares donde, hasta ahora, fumar era habitual: terrazas de hostelería, eventos al aire libre, campus universitarios, recintos deportivos y playas. En paralelo, las comunidades autónomas podrán reforzar las restricciones, como ya ocurre en Andalucía con las campañas de concienciación en espacios públicos.

Un cambio cultural en marcha

La Junta de Andalucía recuerda que esta campaña tiene un carácter principalmente educativo. No se trata solo de multar o sancionar, sino de concienciar sobre los riesgos del tabaco y promover un cambio cultural. De hecho, muchos de los municipios participantes colocan cartelería específica y organizan actividades de sensibilización en colaboración con asociaciones locales.

La aprobación de la nueva ley antitabaco supondrá un refuerzo legal a estas iniciativas, ampliando las restricciones de manera homogénea en todo el país. En Cádiz, la combinación de la normativa estatal con las campañas locales convertirá a gran parte de sus playas y piscinas en espacios cada vez más saludables y sostenibles.