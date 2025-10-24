Estas son las novedades en el carnet de conducir en toda Europa y así afecta a los conductores

El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva directiva que actualiza el permiso de conducir en la Unión Europea con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, acelerar la digitalización y adaptar las normas al siglo XXI. Los principales cambios abarcan desde la edad mínima para conducir hasta la digitalización del carnet y los nuevos periodos de validez. A continuación, se detallan los puntos clave de esta reforma y cómo afectarán a los conductores.

Nuevas edades mínimas y conducción acompañada

Una de las reformas más llamativas es el establecimiento de una edad mínima armonizada para cada categoría de vehículo, aunque los países podrán aplicar flexibilidad. Por primera vez, los jóvenes podrán obtener el permiso de la categoría B (turismos) a los 17 años, pero solo si conducen acompañados por un adulto experimentado hasta cumplir los 18.

Para las licencias profesionales, el cambio también es relevante: los aspirantes a conducir camiones (categoría C) podrán hacerlo desde los 18 años si poseen un certificado de competencia profesional; para buses (categoría D), esa edad se sitúa en 21 años con ese mismo requisito.

Este cambio incentiva la incorporación de conductores más jóvenes, pero también implica mayor responsabilidad durante el periodo de acompañamiento. Los conductores deben estar al tanto de las condiciones que cada país establezca en su normativa nacional.

Periodo de prueba de dos años para conductores noveles

Los nuevos conductores estarán sujetos a un periodo de prueba de al menos dos años, durante el cual se aplicarán sanciones más estrictas en caso de infracciones graves (como conducir bajo los efectos del alcohol o no llevar el cinturón de seguridad).

Esta medida persigue reducir la siniestralidad entre los conductores más jóvenes o inexpertos, obligándoles a demostrar una conducta más segura. Además, los estados miembros podrán alargar el periodo si el conductor reincide o adquiere nuevas categorías.

Validez ampliada del permiso: hasta 15 años

El periodo de validez del carnet de conducir también se actualiza: para automóviles y motocicletas, el nuevo plazo es de 15 años. En cambio, para camiones y autobuses se fija una validez de 5 años.

Eso sí: los estados podrán reducir ese plazo a 10 años si el permiso también funciona como documento de identidad, o someter a versiones más frecuentes a conductores mayores de 65 años para garantizar revisiones médicas o cursos de reciclaje.

En la práctica, los titulares de un permiso de coche o moto en España deberán hacer renovaciones menos frecuentes, aunque habrá que ver cómo traslada cada país esta directiva a su legislación.

Validación del carnet digital

Una de las novedades más visibles: se creará un permiso de conducción digital europeo (mDL) accesible mediante el teléfono móvil a través de la Identidad Digital Europea.

Esta versión digital será equivalente al formato físico y podrá reconocerse en todos los estados miembros de la UE. No obstante, los ciudadanos seguirán pudiendo solicitar la tarjeta física — esta deberá expedirse sin demora, con un plazo general de hasta tres semanas.

La digitalización reduce trámites y fraude, simplifica la libre circulación y abre la puerta a compatibilidad automática en otros países.

Controles médicos y autoevaluaciones de salud

Otro cambio importante recae en la salud del conductor: será obligatorio superar un reconocimiento médico básico (visión, audición, sistema cardiovascular) para obtener o renovar el permiso.

Sin embargo, para conductores no profesionales, los estados miembros pueden optar por formularios de autoevaluación o sistemas nacionales de verificación — especialmente cuando no se trata de camiones o autobuses.

Aquí se abre además la puerta a incorporar tecnologías como dispositivos de monitorización para personas con diabetes u otras condiciones médicas. El objetivo es claro: que la seguridad vial empiece en la salud del conductor.

Formación más exigente y adaptada al mundo moderno

La reforma introduce una formación más completa y adaptada a los retos actuales: los exámenes deberán incluir contenidos como los sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), los puntos ciegos, la seguridad de ciclistas y peatones, riesgos por distracción (teléfono móvil), y conducción ecológica.

También se impulsa el uso de simuladores, cursos de reciclaje y estándares mínimos para examinadores, promoviendo así una conducción más informada, moderna y sostenible.

Cooperación entre países y sanciones transfronterizas

La nueva normativa refuerza la cooperación entre los estados miembros: las autoridades nacionales deberán informarse entre sí sobre decisiones de sanciones, retiradas de permiso o suspensiones por infracciones graves (alcohol, drogas, accidente mortal, exceso de velocidad).

El objetivo es evitar que un conductor sancionado en un país de la UE obtenga fácilmente un nuevo permiso en otro sin que se conozca su historial.

Entrada en vigor de este nuevo carnet

La directiva entra en vigor 20 días tras su publicación en el Diario Oficial de la UE. Luego, los estados miembros dispondrán de tres años para adaptar su legislación nacional, y un año adicional para implantar los sistemas técnicos, incluido el permiso digital.

Por tanto, los conductores no verán los cambios de forma inmediata: se trata de un calendario progresivo, aunque conviene informarse en cada país sobre cuándo se aplicará cada requisito.