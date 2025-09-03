Estos son los mejores colegios de Cádiz 2025

Septiembre no solo significa vuelta al colegio para miles de niños gaditanos, también es un mes en el que muchas familias se plantean el futuro académico de sus hijos. La elección del centro educativo adecuado es una de las decisiones más relevantes en la vida de los padres, y no siempre resulta fácil: hay que tener en cuenta aspectos como la metodología, los idiomas, las instalaciones, la cercanía al domicilio o, simplemente, el clima que se respira dentro de cada colegio.

Para ayudar en este proceso, la plataforma educativa Micole.net publica cada año un ranking con los centros mejor valorados en cada ciudad. Se trata de una referencia muy utilizada, ya que combina datos objetivos —como los resultados académicos y el rendimiento escolar— con la experiencia subjetiva de las familias a través de sus valoraciones. El resultado es una clasificación que ofrece una fotografía realista del panorama educativo local.

En la edición de 2025, Cádiz ciudad cuenta con un Top 10 diverso, en el que conviven colegios públicos gratuitos con otros concertados que apuestan por la enseñanza bilingüe o por un enfoque educativo más tradicional.

1. Colegio Josefina Pascual

Tipo: Público, laico, mixto • Coste: Gratuito o < 100 € • Idiomas: Español • Ubicación: Cádiz (CP 11002)

Encabeza la lista con una puntuación perfecta. Las familias lo describen como "una gran familia", resaltando la cercanía del profesorado y la implicación de todo el personal, desde administración hasta comedor. Un ejemplo de cómo la escuela pública puede convertirse en un referente de calidad y atención personalizada.

2. Colegio Gadir

Tipo: Público, laico, mixto • Coste: Gratuito o bajo • Idiomas: Español y otros • Ubicación: Avenida de la Bahía 27, Cádiz

Consolidado como uno de los centros públicos más prestigiosos, destaca por su compromiso con la excelencia educativa y la cercanía con las familias. La valoración media casi perfecta refleja la satisfacción generalizada.

3. Colegio Reyes Católicos

Tipo: Público, laico, mixto • Coste: Gratuito o bajo • Idiomas: Español, francés y más • Ubicación: Avenida Ana de Viya 36, Cádiz

Su proyecto plurilingüe es uno de sus grandes atractivos. Padres y madres valoran muy positivamente el aprendizaje de idiomas desde etapas tempranas, unido a un ambiente inclusivo y de calidad.

4. Colegio San Vicente de Paúl

Tipo: Concertado, religioso, mixto, bilingüe • Idiomas: Español, inglés y más • Ubicación: Cádiz

El mejor valorado entre los concertados. Ofrece enseñanza bilingüe y un modelo educativo con valores religiosos, lo que lo convierte en una de las opciones más buscadas en la ciudad.

5. Colegio Amor de Dios

Tipo: Concertado, religioso, mixto, bilingüe • Idiomas: Español, inglés, francés • Ubicación: Avenida Marconi 9, Cádiz

Su enorme número de valoraciones lo convierte en uno de los centros con mayor respaldo de la comunidad educativa. Apuesta por un modelo plurilingüe que refuerza su prestigio en Cádiz.

6. Colegio Profesor Juan Carlos Aragón

Tipo: Público, laico, mixto • Idiomas: Español y otros • Ubicación: Cádiz

Un colegio joven pero ya consolidado, que destaca por la implicación de su profesorado y la calidad de sus proyectos educativos. Mantiene una posición destacada dentro de la oferta pública.

7. Colegio Carlos III

Tipo: Público, laico, mixto • Idiomas: Español y otros • Ubicación: Paseo de Carlos III 3C, Cádiz

Aunque cuenta con menos reseñas que otros, su valoración media es alta. Un colegio público que ha sabido ganarse la confianza de las familias que lo conocen.

8. Colegio Adolfo Castro

Tipo: Público, laico, mixto • Ubicación: Cádiz

Se incorpora al Top 10 con una calificación notable, confirmando la calidad de la red de colegios públicos en la ciudad. Ofrece un ambiente académico sólido y reconocido.

9. Colegio San Francisco de Asís

Tipo: Concertado, religioso, mixto • Idiomas: Español e inglés • Ubicación: Calle Trille 13, Cádiz

Un centro con gran tradición en la ciudad, que mantiene vigencia gracias a su oferta bilingüe y a la formación en valores. Sus familias valoran la cercanía del trato y la continuidad del proyecto.

10. Colegio San Felipe Neri

Tipo: Concertado, religioso, mixto • Ubicación: Cádiz

Cierra la lista del Top 10 con un modelo educativo de larga trayectoria en la ciudad, caracterizado por su carácter marianista y la combinación de innovación y tradición.