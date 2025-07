Esto significa una de las nuevas señales de la DGT para los conductores de patinetes

Los conductores de patinetes eléctricos deben prestar especial atención a una de las nuevas señales de tráfico aprobadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), ya que afecta directamente a su circulación. Se trata de una señal de prohibición diseñada específicamente para los vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que se encuentran los populares patinetes eléctricos, y que empezará a verse pronto en calles y carreteras españolas.

La nueva señal muestra un icono negro de un patinete sobre fondo blanco, dentro de un círculo rojo. Su significado es claro: prohibido el acceso a patinetes eléctricos en esa vía o tramo señalizado. Esta medida busca reforzar la seguridad vial y regular de forma más precisa la presencia de estos vehículos en el entorno urbano, especialmente en zonas donde su uso pueda suponer un riesgo para peatones o una interferencia con otros medios de transporte.

Señal de tráfico R-118 / M. G

Una señal para una nueva realidad de movilidad

La implantación de esta señal responde al crecimiento del uso de patinetes eléctricos en los últimos años. Estos vehículos, ligeros y sostenibles, se han convertido en una alternativa popular en las ciudades, pero también han generado nuevos desafíos en cuanto a convivencia en la vía pública. Hasta ahora, las normas que regulaban su uso eran genéricas o se apoyaban en ordenanzas municipales, pero con esta nueva señal la DGT introduce una herramienta visual y estandarizada para indicar su restricción en espacios concretos.

Según explica la DGT, esta señal podrá colocarse en aceras, parques, calles peatonales o zonas de tráfico restringido, en función de las decisiones que adopten los ayuntamientos. Así, se busca armonizar la normativa estatal con las competencias locales, ofreciendo a los ciudadanos un lenguaje común y fácilmente reconocible.

Parte de una reforma más amplia

Esta señal forma parte del nuevo catálogo que el Ministerio del Interior ha aprobado recientemente a través de un real decreto que modifica el Reglamento General de Circulación. La actualización incluye más de una treintena de nuevas señales o rediseños, con el objetivo de adaptarlas a los cambios sociales, tecnológicos y ambientales que ha experimentado la movilidad en España.

Además de la señal dirigida a los VMP, se han introducido otras novedades relevantes, como señales que indican puntos de recarga eléctrica, zonas de bajas emisiones o carriles reservados para vehículos con distintivo ambiental específico. También se han rediseñado símbolos para promover una mayor inclusividad, por ejemplo, utilizando figuras femeninas o genéricas en lugar del tradicional icono masculino.

Concienciación y cumplimiento

Desde Tráfico se insiste en la necesidad de que los usuarios de patinetes conozcan esta nueva señal y respeten su significado. No hacerlo podría implicar sanciones, del mismo modo que sucede con el resto de señales de prohibición. Además, se recuerda que los VMP deben cumplir una serie de normas básicas: no pueden circular por aceras, deben respetar semáforos, no superar los 25 km/h, y sus conductores están obligados a mantener la atención y no usar auriculares.

Con estas medidas, la DGT avanza en la construcción de una movilidad más segura, inclusiva y sostenible, que dé cabida a las nuevas formas de transporte sin comprometer la seguridad vial. La señal de prohibición para patinetes eléctricos es solo un paso más en esa dirección.